Дрони та захист неба: Україна та США обговорили критично важливі оборонні угоди
Україна та Сполучені Штати Америки провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це секретар РНБО Рустем Умєров написав у Facebook.
За його словами, перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, відбулась зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом.
"У фокусі - зброя та безпека. Обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності України. Окрема тема – гарантії безпеки та захист українського неба", - написав Умєров.
Він зауважив, що партнерство зі США критично важливе для зміцнення української ППО та масштабування виробництва озброєння.
"Дякуємо Сполученим Штатам за послідовну підтримку та зусилля президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни й захист життя українців", - повідомив Умєров.
Нагадаємо, перед цим президент України Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з Келлогом. Зокрема, він поінформував генерала про ситуацію на фронті.
"Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська", - заявив президент.
Генасамблея ООН
Варто нагадати, що Зеленський прибув до США для участі у Генасамблеї ООН, яка цього року проходить у Нью-Йорку. Вже відомо, що у Зеленського заплановано зустріч з президентом США Дональдом Трампом та низкою інших світових лідерів.
Раніше Зеленський зауважив, що Росія завдала по Україні чергового масованого удару напередодні Генасамблеї ООН. Він підкреслив, що вже вчетверте Росія супроводжує цей щорічний дипломатичний захід своїми вбивствами.
Про те, чого очікувати від зустрічей в Нью-Йорку та різних заходів за участі українського керівництва - в окремому матеріалі РБК-Україна.