"Дрон-діл": Україна готує велику угоду з США, - Свириденко

Україна та США готуються підписати "дрон-діл" (Drone-deal) - велику угоду, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. Саме її обговорювали під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

Про це під час спілкування з пресою 18 липня заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає кореспондент РБК-Україна .

"Окрім угоди про створення інвестиційного фонду ми хочемо підписати анонсовану президентом дрон-діл, це угода, яку Зеленський обговорював з Трампом під час останнього телефонного дзвінка, де США розглядають закупівлю великої партії українських дронів", - розповіла Свириденко.

Нагадаємо, Зеленський 16 липня розповів, що Трамп висловив зацікавленість в українських безпілотниках. Він хоче поставити їх на озброєння армії США. Натомість Україна потребує систем протиповітряної оборони. Тому інтереси щодо зброї є в обох сторін.

Зазначимо, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог, який був в Україні з кількаденним візитом, також високо оцінив українські дрони. Він навіть порекомендував американській оборонній індустрії взяти приклад з України.

На тлі цих новин в США організували презентацію ударного безпілотника LUCAS, який, як запевняють його розробники, є дешевим аналогом іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Розробку здійснила американська компанія SpektreWorks, а на презентації був присутній особисто міністр оборони США Піт Гегсет.

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