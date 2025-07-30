Україна готує нові розробки дронів та велику оборонну угоду зі США, - Стефанчук
Україна готує до підписання нову угоду, за якою буде продавати США дрони власної розробки, а взамін купувати новітню американську зброю.
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу "Ми-Україна".
Він зазначив, що сьогодні весь світ бере за основу весь досвід України щодо виробництва дронів та антидронових перехоплювачів.
"Десь восени український військово-оборонний комплекс ще здивує весь світ новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки. Я хочу нагадати данську та чеську моделі, які фінансують або забезпечують через своє фінансування Збройні сили України", - сказав очільник парламенту.
Крім того, спікер зазначив, що Україна "очікує новий mega deal (велику угоду. - ред.) зі Сполученими Штатами". Згідно з нею, українські дрони будуть продаватися до США, а взамін Україна буде купувати найновіше американське озброєння.
"Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам", - додав Стефанчук.
Оборонна співпраця між Україною та США
Нагадаємо, 18 липня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна та США планують підписати "дрон діл" (drone-deal) стосовно виробництва та продажу безпілотників.
Це питання обговорювали президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови.
Зокрема, американський лідер висловив зацікавлення українськими дронами і заявив, що його країна не проти їх закуповувати. Зеленський попросив США допомогти зміцнити "повітряний щит" над Україною.
Додамо, що США і НАТО підписали угоду про поставки американської зброї в Україну. За американське озброєння платитимуть країни Європи.
Зокрема, Україна отримає нову партію систем протиповітряної оборони Patriot.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.