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Україна готує нові розробки дронів та велику оборонну угоду зі США, - Стефанчук

Середа 30 липня 2025 00:20
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Україна готує нові розробки дронів та велику оборонну угоду зі США, - Стефанчук Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Україна готує до підписання нову угоду, за якою буде продавати США дрони власної розробки, а взамін купувати новітню американську зброю.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу "Ми-Україна".

Він зазначив, що сьогодні весь світ бере за основу весь досвід України щодо виробництва дронів та антидронових перехоплювачів.

"Десь восени український військово-оборонний комплекс ще здивує весь світ новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки. Я хочу нагадати данську та чеську моделі, які фінансують або забезпечують через своє фінансування Збройні сили України", - сказав очільник парламенту.

Крім того, спікер зазначив, що Україна "очікує новий mega deal (велику угоду. - ред.) зі Сполученими Штатами". Згідно з нею, українські дрони будуть продаватися до США, а взамін Україна буде купувати найновіше американське озброєння.

"Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам", - додав Стефанчук.

Оборонна співпраця між Україною та США

Нагадаємо, 18 липня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна та США планують підписати "дрон діл" (drone-deal) стосовно виробництва та продажу безпілотників.

Це питання обговорювали президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови.

Зокрема, американський лідер висловив зацікавлення українськими дронами і заявив, що його країна не проти їх закуповувати. Зеленський попросив США допомогти зміцнити "повітряний щит" над Україною.

Додамо, що США і НАТО підписали угоду про поставки американської зброї в Україну. За американське озброєння платитимуть країни Європи.

Зокрема, Україна отримає нову партію систем протиповітряної оборони Patriot.

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