Сделка о производстве дронов: Стефанишина анонсировала визит украинской команды в США

Украинская команда в конце сентября отправится в Соединенные Штаты, чтобы провести там переговоры по совместному производству вооружения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью для телемарафона.

Обсуждаться во время визита будет юридическая часть соглашения о совместном украинско-американском производстве оружия, в том числе возможность его производства для продажи в другие страны.

Стефанишина подтвердила, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вопрос военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном активно и подробно обсуждался.

"Наш президент поднимал этот вопрос - была очень живая реакция президента США: он несколько минут непрерывно восхищался украинской инновативностью и возможностями и дал положительные сигналы", - заверила она.

Уже 30 сентября украинская команда может приехать в США, чтобы провести переговоры. США заинтересованы во многих видах украинского вооружения, в первую очередь в дронах.

"Кстати, это один из вопросов был от президента США. Президент Зеленский сказал, что речь может идти о различных типах дронов, в зависимости от потребностей правительства США", - добавила Стефанишина.