Сделка о производстве дронов: Стефанишина анонсировала визит украинской команды в США
Украинская команда в конце сентября отправится в Соединенные Штаты, чтобы провести там переговоры по совместному производству вооружения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью для телемарафона.
Обсуждаться во время визита будет юридическая часть соглашения о совместном украинско-американском производстве оружия, в том числе возможность его производства для продажи в другие страны.
Стефанишина подтвердила, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вопрос военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном активно и подробно обсуждался.
"Наш президент поднимал этот вопрос - была очень живая реакция президента США: он несколько минут непрерывно восхищался украинской инновативностью и возможностями и дал положительные сигналы", - заверила она.
Уже 30 сентября украинская команда может приехать в США, чтобы провести переговоры. США заинтересованы во многих видах украинского вооружения, в первую очередь в дронах.
"Кстати, это один из вопросов был от президента США. Президент Зеленский сказал, что речь может идти о различных типах дронов, в зависимости от потребностей правительства США", - добавила Стефанишина.
Отметим, чуть ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Украина и США провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.
Соглашения об оружии
Напомним, еще 18 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина и США планируют подписать "дрон дил" (drone-deal). Это большое соглашение, которое касается производства беспилотников в интересах Соединенных Штатов и Украины.
Во время разговора в конце июля между Зеленским и Трампом последний выразил заинтересованность украинскими дронами и заявил, что его страна не против их закупать. А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что Украина будет продавать США дроны собственной разработки.