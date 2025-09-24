ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сделка о производстве дронов: Стефанишина анонсировала визит украинской команды в США

США, Среда 24 сентября 2025 15:54
UA EN RU
Сделка о производстве дронов: Стефанишина анонсировала визит украинской команды в США Фото: посол Украины в США Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украинская команда в конце сентября отправится в Соединенные Штаты, чтобы провести там переговоры по совместному производству вооружения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью для телемарафона.

Обсуждаться во время визита будет юридическая часть соглашения о совместном украинско-американском производстве оружия, в том числе возможность его производства для продажи в другие страны.

Стефанишина подтвердила, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вопрос военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном активно и подробно обсуждался.

"Наш президент поднимал этот вопрос - была очень живая реакция президента США: он несколько минут непрерывно восхищался украинской инновативностью и возможностями и дал положительные сигналы", - заверила она.

Уже 30 сентября украинская команда может приехать в США, чтобы провести переговоры. США заинтересованы во многих видах украинского вооружения, в первую очередь в дронах.

"Кстати, это один из вопросов был от президента США. Президент Зеленский сказал, что речь может идти о различных типах дронов, в зависимости от потребностей правительства США", - добавила Стефанишина.

Отметим, чуть ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Украина и США провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.

Соглашения об оружии

Напомним, еще 18 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина и США планируют подписать "дрон дил" (drone-deal). Это большое соглашение, которое касается производства беспилотников в интересах Соединенных Штатов и Украины.

Во время разговора в конце июля между Зеленским и Трампом последний выразил заинтересованность украинскими дронами и заявил, что его страна не против их закупать. А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что Украина будет продавать США дроны собственной разработки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Дрони
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"