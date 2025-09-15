Угода про надра: делегації США показали перші потенційні родовища в Україні

"Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні", - розповів Соболев.

За словами міністра, вони оглянули Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище - перспективні майданчики, які сторони розглядають для портфеля проєктів Фонду.

"Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі й не тільки", - зазначив Соболев.

Він нагадав, що Україна - один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І має величезний попит, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки.

"Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій - для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад", - додав міністр.

Фото: делегації США показали в Україні перші потенційні родовища за угодою про надра (facebook.com/oleksii.sobolev)