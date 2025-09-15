Угода про надра: делегації США показали перші потенційні родовища в Україні

Представникам США показали перші родовища, які можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України за угодою про надра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева.
"Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні", - розповів Соболев.
За словами міністра, вони оглянули Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище - перспективні майданчики, які сторони розглядають для портфеля проєктів Фонду.
"Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі й не тільки", - зазначив Соболев.
Він нагадав, що Україна - один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І має величезний попит, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки.
"Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій - для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад", - додав міністр.
Фото: делегації США показали в Україні перші потенційні родовища за угодою про надра (facebook.com/oleksii.sobolev)
Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.
Решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.
Також у травні Україна та США запустили спільний фонд для відбудови нашої держави. Сторони будуть вкладати кошти у спільні проєкти в Україні, в тому числі і з видобутку критичних мінералів.
Нещодавно Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Інвестиційного фонду відбудови України. Серед них - міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Також повідомлялося, що перші проєкти в рамках угоди із США про надра можуть визначити вже у вересні.
Детальніше про те, на якому етапі перебуває запуск фонду, коли слід очікувати перших проєктів та які перепони стоять на шляху західного капіталу в українські надра - у матеріалі РБК-Україна.