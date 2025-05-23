Україна та США запустили спільний Фонд для відбудови держави. Це відкриває нову сторінку у співпраці між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепремʼєра - міністра економіки України Юлії Свириденко.

"Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови", - повідомила міністр.

Вона пояснила, що останнім кроком для запуску була дипломатична нота від США. І сьогодні вона отримала її від тимчасової повіреної у справах США в Україні.

"Тепер можна офіційно вважати, що Фонд запущено", - наголосила Свириденко.

Вона подякувала всім, хто зробив це можливим.

"Маємо рівноправне партнерство, яке поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Робота Фонду орієнтована на майбутнє, в якому США та Україна спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", - розповіла перший віцепремʼєр.