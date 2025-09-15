RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Соглашение о недрах: делегации США показали первые потенциальные месторождения в Украине

Фото: делегации США показали в Украине первые потенциальные месторождения по соглашению о недрах (facebook.com/oleksii.sobolev)
Автор: Татьяна Степанова

Представителям США показали первые месторождения, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины по соглашению о недрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева.

"Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе", - рассказал Соболев.

По словам министра, они осмотрели Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Лекаревское месторождение - перспективные площадки, которые стороны рассматривают для портфеля проектов Фонда.

"Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния - одного из редкоземельных металлов, который используется в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только", - отметил Соболев.

Он напомнил, что Украина - один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.

"Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций - для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин", - добавил министр.

 

Фото: делегации США показали в Украине первые потенциальные месторождения по соглашению о недрах (facebook.com/oleksii.sobolev)

 

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

Остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.

Также в мае Украина и США запустили совместный фонд для восстановления нашего государства. Стороны будут вкладывать средства в совместные проекты в Украине, в том числе и по добыче критических минералов.

Недавно Кабинет министров делегировал представителей в руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления Украины. Среди них - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Также сообщалось, что первые проекты в рамках соглашения с США о недрах могут определить уже в сентябре.

Подробнее о том, на каком этапе находится запуск фонда, когда следует ожидать первых проектов и какие преграды стоят на пути западного капитала в украинские недра - в материале РБК-Украина.

