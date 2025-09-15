Соглашение о недрах: делегации США показали первые потенциальные месторождения в Украине

"Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе", - рассказал Соболев.

По словам министра, они осмотрели Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Лекаревское месторождение - перспективные площадки, которые стороны рассматривают для портфеля проектов Фонда.

"Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния - одного из редкоземельных металлов, который используется в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только", - отметил Соболев.

Он напомнил, что Украина - один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.

"Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций - для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин", - добавил министр.

Фото: делегации США показали в Украине первые потенциальные месторождения по соглашению о недрах (facebook.com/oleksii.sobolev)