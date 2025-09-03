Угода зі США про надра: перші проєкти можуть визначити вже у вересні

Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України у середу, 3 вересня, провела перше засідання. Перші проєкти в рамках угоди із США про надра можуть визначити вже у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За словами Свириденко, керівна рада Інвестиційного фонду відбудови - це ключовий орган управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США.

Американська сторона делегувала міністра фінансів США Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

Як розповіла прем'єр, рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.

"Наступний крок - визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва. Як ми неодноразово зазначали, американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні", - підкреслила вона.