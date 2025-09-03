Угода зі США про надра: перші проєкти можуть визначити вже у вересні
Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України у середу, 3 вересня, провела перше засідання. Перші проєкти в рамках угоди із США про надра можуть визначити вже у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
За словами Свириденко, керівна рада Інвестиційного фонду відбудови - це ключовий орган управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США.
Американська сторона делегувала міністра фінансів США Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.
Як розповіла прем'єр, рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.
"Наступний крок - визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва. Як ми неодноразово зазначали, американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні", - підкреслила вона.
Інвестиційний фонд відбудови
Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.
Решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.
Також у травні Україна та США запустили спільний фонд для відбудови нашої держави. Сторони будуть вкладати кошти у спільні проєкти в Україні, в тому числі і з видобутку критичних мінералів.
Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла РБК-Україна, як працюватиме фонд інвестицій та інші питання щодо даної угоди.
Днями Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Інвестиційного фонду відбудови України.
Детальніше про те, на якому етапі перебуває запуск фонду, коли слід очікувати перших проєктів та які перепони стоять на шляху західного капіталу в українські надра - у матеріалі РБК-Україна.