Кабмін сформував керівну раду Інвестиційного фонду відбудови: хто до неї увійшов

Понеділок 01 вересня 2025 18:10
Кабмін сформував керівну раду Інвестиційного фонду відбудови: хто до неї увійшов Фото: міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев (facebook.com/oleksii.sobolev)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За словами Свириденко, українську сторону представлятимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

"Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр", - зазначила прем'єр.

Вона додала, що перше засідання Ради заплановано на 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Інвестиційний фонд відбудови

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

Решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.

Також у травні Україна та США запустили спільний фонд для відбудови нашої держави. Сторони будуть вкладати кошти у спільні проекти в Україні, в тому числі і з видобутку критичних мінералів.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла РБК-Україна, як працюватиме фонд інвестицій та інші питання щодо даної угоди.

Детальніше про те, на якому етапі перебуває запуск фонду, коли слід очікувати перших проєктів та які перепони стоять на шляху західного капіталу в українські надра - у матеріалі РБК-Україна.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко
