УЕФА объявит решение по еврокубкам и турнирам для сборных

Исполком УЕФА во время видеовстречи 17 июня примет решение о доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также просмотрит календарь национальных сборных, которые еще не проводили официальных матчи в 2020 году. Нынешний футбольный сезон был приостановлен в матре из-за пандемии коронавируса, пока возобновились лишь европейские чемпионаты.

Главный клубный турнир Европы

Согласно предварительному плану, Лига чемпионов, начиная с четвертьфинальной стадии, будет завершена в португальской столице Лиссабон. Победитель будет определяться по итогам одного матча.

С 7 по 9 августа будут доиграны четыре оставшиеся ответные встречи 1/8 финала: "Наполи" - "Барселона" (первая игра - 1:1), "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2), "Челси" - "Бавария" (0:3) и "Лион" - "Ювентус" (1:0). Скорее всего, эти поединки состоятся в тех местах, где и должны были до введения карантинных ограничений - в Барселоне, Манчестере, Мюнхене и Турине.

С 12 по 15 августа пройдут поединки 1/4 финала, куда путевки успели завоевать ПСЖ, "Атлетико", "Аталанта" и "РБ Лейпциг". Полуфиналы пройдут 18 и 19 августа, а финал - 23 августа. Таким образом, у Стамбула отберут право проведения решающего матча в 2020 году. Вместо этого турецкий город примет финал следующего сезона.

Второй, но не менее важный

Лига Европы будет доиграна по аналогичной схеме с 10 по 21 августа в четырех городах Германии - Дуйсбург, Гельзенкирхен, Дюссельдорф и Кельн, последний также примет финал. Изначально решающий матч ЛЕ должен был пройти 27 мая в польском Гданьске.

Таким образом, донецкий "Шахтер", который остался единственным представителем Украины в еврокубках, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" на домашнем поле. В первой игре "горняки" одержали выездную победу со счетом 2:1.

При этом, две пары "Интер" - "Хетафе" и "Рома" - "Севилья" не успели сыграть даже первые поединки 1/8 финала. Они определят сильнейшего в одном матче на нейтральном поле в Германии.

Матч за Суперкубок Европы традиционно считается открытием нового европейского сезона. Встреча, в которой сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, состоится в Будапеште (Венгрия) 24 сентября.

Турниры для сборных

Организация планирует пересмотреть календарь группового этапа Лиги Наций, где сборная Украины сыграет со Швейцарией, Испанией и Германией. Старт матчей национальных команд в этом турнире был запланирован на сентябрь, но на данный момент не ясно, когда они могут быть сыграны. Возможно, в первый месяц осени игрокам будет предоставлен отпуск.

Также организация должна решить вопрос с чемпионатом Европы, перенесенным с 2020 года, куда также пробилась команда Андрея Шевченко. Из-за последствий пандемии коронавируса не все страны-хозяева готовы будут принять турнир в следующем летом. Поэтому УЕФА допускает проведение первого мультинационального Евро в меньшем количестве городов.