ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Два города не предоставили УЕФА гарантий проведения матчей Евро-2020

Новости » Спорт     20.05.2020 - 13:09
Два города не предоставили УЕФА гарантий проведения матчей Евро-2020
Фото: (twitter.com/EURO2020)

Именно поэтому было перенесено заседание исполкома

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не получил от властей Лондона и Амстердама гарантий готовности к проведению матчей чемпионата Европы, перенесенного с 2020 на 2021 год. Именно из-за этого организация отложила заседание исполкома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

На заседании 27 мая планировалось принять окончательное решение о формате и датах следующего сезона в европейском футболе. Встреча была перенесена на 17 июня. К этому времени УЕФА планирует урегулировать вопрос с некоторыми аренами Евро-2020.

Ранее невзирая на пандемию коронавируса, подтвердили намерение принять матчи в Бильбао, Дублин, Глазго, Копенгаген, Мюнхен и Санкт-Петербург. Также Евро должны принять Бухарест, Будапешт, Баку и Рим. Это первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной или двух граничащих друг с другом стран.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом он сохранит название Евро-2020.

Напомним, ранее УЕФА выразил готовность к сокращению списка городов, которые примут чемпионат.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины УЕФАЛондонАмстердамЕвро-2020Евро 2021
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь