Два города не предоставили УЕФА гарантий проведения матчей Евро-2020

Фото: (twitter.com/EURO2020)

Именно поэтому было перенесено заседание исполкома

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не получил от властей Лондона и Амстердама гарантий готовности к проведению матчей чемпионата Европы, перенесенного с 2020 на 2021 год. Именно из-за этого организация отложила заседание исполкома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

На заседании 27 мая планировалось принять окончательное решение о формате и датах следующего сезона в европейском футболе. Встреча была перенесена на 17 июня. К этому времени УЕФА планирует урегулировать вопрос с некоторыми аренами Евро-2020.

The next meeting of the #UEFAExCo, originally scheduled for 27 May, has been postponed.



New date: 17 June 2020



Statement: — UEFA (@UEFA) May 18, 2020

Ранее невзирая на пандемию коронавируса, подтвердили намерение принять матчи в Бильбао, Дублин, Глазго, Копенгаген, Мюнхен и Санкт-Петербург. Также Евро должны принять Бухарест, Будапешт, Баку и Рим. Это первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной или двух граничащих друг с другом стран.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом он сохранит название Евро-2020.

Напомним, ранее УЕФА выразил готовность к сокращению списка городов, которые примут чемпионат.

Автор: Вера Олейник