Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций

Фото: сборная Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Ими стали Германия, Испания и Швейцария

Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций по итогам жеребьевки групповой стадии второго сезона турнира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты процедуры, которая прошла 3 марта в Амстердаме, Нидерланды.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют с командами Германии, Испании и Швейцарии.

Сборные в группе проведут встречи друг с другом дома и в гостях, матчи этого этапа состоятся с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

"Сине-желтые" пробились в элиту как победитель одной из групп Лиги В, поэтому попали перед жеребьевкой в третью корзину и получили по одному сопернику из первого, второго и четвертого.

УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.

Напомним, победителем первой в истории Лиги наций стала команда Португалии. Однако эта победа не гарантировала сборной выход на Евро-2020.