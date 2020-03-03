ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций

Новости » Спорт     03.03.2020 - 19:41
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций
Фото: сборная Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Ими стали Германия, Испания и Швейцария

Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций по итогам жеребьевки групповой стадии второго сезона турнира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты процедуры, которая прошла 3 марта в Амстердаме, Нидерланды.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют с командами Германии, Испании и Швейцарии.

Сборные в группе проведут встречи друг с другом дома и в гостях, матчи этого этапа состоятся с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

"Сине-желтые" пробились в элиту как победитель одной из групп Лиги В, поэтому попали перед жеребьевкой в третью корзину и получили по одному сопернику из первого, второго и четвертого.

УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.

Напомним, победителем первой в истории Лиги наций стала команда Португалии. Однако эта победа не гарантировала сборной выход на Евро-2020.

У сборной Украины самый насыщенный график спаррингов перед Евро-2020 Сборная Украины начала 2020 год в топ-25 рейтинга ФИФА
Новости Украины Сборная Украиныжеребьевкагрупповой раундЛига наций
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь