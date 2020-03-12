"Шахтер" одержал выездную победу над "Вольфсбургом" в Лиге Европы

Фото: "Вольфсбург" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)

Важная для "горняков" победа при пустых трибунах

Донецкий "Шахтер" на выезде победил немецкий "Вольфсбург" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Вольфсбург Арена" завершился со счетом 2:1.

Счет на 17 минуте открыл Жуниор Мораес после навеса Исмаили. Что смешно, в первом тайме было два незабитых пенальти. На 21 минуте Виктор Коваленко мог увеличить преимущество команды, но ему не удалось переиграть Куна Кастельса. В концовке первого тайма мог отличиться Ваут Вегорст, но он подскользнулся во время удара с 11-метровой отметки и пробил выше ворот.

"Вольфсбург" лучше начал второй тайм, что вылилось в забитый гол - счет в матче сравнял Брукс. В общем немецкая команда во второй половине игры выглядела увереннее. Однако игрокам "Шахтера" удалось переломить ход поединка. На 73 минуте "горняков" вывел вперед гол Маркос Антонио.

Матч состоялся при пустых трибунах из-за принятых мер безопасности в связи с распространением коронавируса.

Ответный матч "Шахтер" - "Вольфсбург", который также может пройти без болельщиков, запланирован на 19 марта на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало - в 19:55.