УЄФА оголосить рішення щодо еврокубків та турнірів для збірних

Виконком УЄФА під час відеозустріч 17 червня ухвалить рішення про догравання Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також перегляне календар національних збірних, які ще не проводили офіційних матчів у 2020 році. Нинішній футбольний сезон був призупинений у березні через пандемію коронавірусу, поки поновилися лише європейські чемпіонати.

Головний клубний турнір Європи

Згідно з попереднім планом, Ліга чемпіонів, починаючи з чвертьфінальної стадії, буде завершена в португальській столиці Лісабон. Переможець визначатиметься за підсумками одного протистояння.

З 7 по 9 серпня будуть дограні чотири, що залишилось дограти, матчі у відповідь 1/8 фіналу: "Наполі" - "Барселона" (перша гра - 1:1), "Реал" - "Манчестер Сіті" (1:2), "Челсі" - "Баварія" (0:3) та "Ліон" - "Ювентус" (1:0). Найімовірніше, ці поєдинки відбудуться в тих містах, де і повинні були до введення карантинних обмежень - у Барселоні, Манчестері, Мюнхені та Турині.

З 12 по 15 серпня пройдуть поєдинки 1/4 фіналу, куди путівки встигли завоювати ПСЖ, "Атлетіко", "Аталанта" та "РБ Лейпциг". Півфінали пройдуть 18 і 19 серпня, а фінал - 23 серпня. Таким чином, у Стамбула відберуть право проведення вирішального матчу у 2020 році. Натомість турецьке місто прийме фінал наступного сезону.

Другий, але не менш важливий

Ліга Європи буде дограна за аналогічною схемою з 10 по 21 серпня в чотирьох містах Німеччини - Дуйсбург, Гельзенкірхен, Дюссельдорф і Кельн, останній також прийме фінал. Спочатку вирішальний матч ЛЄ повинен був пройти 27 травня у польському Гданську.

Таким чином, донецький "Шахтар", який залишився єдиним представником України в єврокубках, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з "Вольфсбургом" на домашньому полі. У першій грі "гірники" здобули виїзну перемогу з рахунком 2:1.

При цьому, дві пари "Інтер" - "Хетафе" і "Рома" - "Севілья" не встигли зіграти навіть перші поєдинки 1/8 фіналу. Вони визначать найсильнішого в одному матчі на нейтральному полі в Німеччині.

Матч за Суперкубок Європи традиційно вважається відкриттям нового європейського сезону. Зустріч, в якій зіграють переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, відбудеться в Будапешті (Угорщина) 24 вересня.

Турніри для збірних

Організація планує переглянути календар групового етапу Ліги Націй, де збірна України зіграє зі Швейцарією, Іспанією та Німеччиною. Старт матчів національних команд в цьому турнірі був запланований на вересень, але на цей момент не ясно, коли вони можуть бути зіграні. Можливо, в перший місяць осені гравцям буде надана відпустка.

Також організація має розв'язати питання з чемпіонатом Європи, перенесеним з 2020 року, куди також пробилася команда Андрія Шевченка. Через наслідки пандемії коронавірусу не всі країни-господарі готові будуть прийняти турнір в наступного літа. Тому УЄФА допускає проведення першого мультинаціонального Євро в меншій кількості міст.