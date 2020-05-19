УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов в одноматчевом формате

Фото: Лигу чемпионов могут доиграть в формате финала четырех (uefa.com)

Окончательное решение - 17 июня

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время разрабатывает экспресс-формат завершения континентальных соревнований. Лигу чемпионов в условиях пандемии коронавирусной инфекции планируют провести в формате "финала четырех".

Об этом стало известно испанской газете AS, передает РБК-Украина.

Таким образом, победителей четвертьфиналов после того, как пройдут последние матчи 1/8 финала турнира, определят по результатам одного, а не двух матчей. Все поединки состоятся в Стамбуле.

Формат пользуется широкой поддержкой большинства сторон, но нуждается в окончательном утверждении на заседании исполкома УЕФА 17 июня.

Согласно плану, Лига Европы должна возобновиться 6 августа, а Лига чемпионов - 8 августа. Это будет означать перенос международных матчей Лиги наций, запланированных на этот месяц.

На данный момент в 1/4 финала ЛЧ вышло только четыре команды - "Аталанта", "РБ Лейпциг", "Атлетико" и ПСЖ. Только первые игры 1/8 успели провести "Лион" - "Ювентус" (1:0), "Челси" - "Бавария" (0:3), "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2) и "Наполи" - "Барселона" (1:1).

Напомним, УЕФА допустит к еврокубкам клубы из чемпионатов, которые недоиграют сезон.

Автор: Вера Олейник