Удары РФ по критической инфраструктуре Украины не перекрыли поставки оружия, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что во время последней серии ударов по Украине российские силы пытались поразить критически важную инфраструктуру. Включая электроэнергию и транспортные узлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Кирби, несмотря на эти удары, США по-прежнему могут направлять военную помощь в регион, включая системы вооружения» и другие материалы.

"США знают, что оружие и другие материалы все еще поступают в Украину, потому что мы разговариваем с украинцами каждый божий день", - заявил он.

По словам Кирби, министерство обороны США "все еще оценивает, в какой степени" оккупанты поразили цели.