Удары РФ по критической инфраструктуре Украины не перекрыли поставки оружия, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что во время последней серии ударов по Украине российские силы пытались поразить критически важную инфраструктуру. Включая электроэнергию и транспортные узлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Кирби, несмотря на эти удары, США по-прежнему могут направлять военную помощь в регион, включая системы вооружения» и другие материалы.
"США знают, что оружие и другие материалы все еще поступают в Украину, потому что мы разговариваем с украинцами каждый божий день", - заявил он.
По словам Кирби, министерство обороны США "все еще оценивает, в какой степени" оккупанты поразили цели.
Напомним, 3 мая вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны.
Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.
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