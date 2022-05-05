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Удари РФ по критичній інфраструктурі України не перекрили постачання зброї, - Пентагон

Фото: представник Пентагону Джон Кірбі (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що під час останньої серії ударів по Україні російські сили намагалися вразити критично важливу інфраструктуру. Включаючи електроенергію та транспортні вузли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Кірбі, попри ці удари, США як і раніше можуть направляти військову допомогу в регіон, включаючи системи озброєння» та інші матеріали.

"США знають, що зброя та інші матеріали все ще надходять в Україну, тому що ми розмовляємо з українцями кожен божий день", - заявив він.

За словами Кірбі, Міністерство оборони США "все ще оцінює, в якій мірі" окупанти вразили цілі.

Нагадаємо, 3 травня ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни.

Росіяни завдали ударів по Львівський, Закарпатський, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський і ще ряду областей.

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