Удары по офисам, погибшие и пожар: все что известно об атаке на Винницу

Российские оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома, известно о жертвах и раненых.

Все что известно о ракетном ударе по Виннице - собрано в материале РБК-Украина.

Работает горячая линия для поиска людей

Обновлено 12:26. По данным винницкого горсовета, обращаться можно по телефонам: 67-01-20, 103

Продолжаются спасательные работы на месте попадания ракеты в Винницу.

Пострадавших уже 30, погибших 12

Обновлено 12:27. "Винница: в результате попадания российских ракет в Виннице 8 человек погибли, а 30 - ранены", - сообщили в Нацполиции.

"12 погибших (один младенец) и 25 раненых. Работает 90 спасателей", - обновили данные в ГСЧС.

Число погибших возросло до 8

"Только что "Прилет" в Виннице. В 10:50 произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Предварительно - 8 человек погибли и 8 травмированы. Сгорело 25 автомобилей. Работают 90 спасателей", - сообщили в ГСЧС.

Зеленский опубликовал видео последствий

Обновлено 12:00. "Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них - маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический" акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский под видео.

Удары по офисам и жилым домам

"Прилеты в Виннице. Предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Четыре ракеты сбили

Удары по городу также подтвердил и глава Винницкой ОВА Сергей Борзов и рассказал о 4 сбитых ракетах.

"Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. 4 ракеты над областью сбили силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!!!!"- написал он.

По словам Клименко, сейчас известно о 6 раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок.

На месте удара вспыхнул пожар

Известно, что на месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. Сейчас там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

"Срочно направил в Винницу специализированную следственно-оперативную группу Главного следственного управления Нацполіції и криминалистическую лабораторию", - добавил он.

Ракета упала возле роддома - МВД

"Одна из ракет в Виннице упала рядом с новым роддомом", - пишет советник главы МВД Антон Геращенко.

Движение транспорта ограничено

По информации Винницкого городского совета, движение общественного транспорта за центральным мостом изменено.

Также движение трамвая приостановлено. Троллейбусы следуют только по Брацлавской.

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов.

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