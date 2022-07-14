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ВСУ показали обломки ракет, сбитых возле Винницы

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Винница, Четверг 14 июля 2022 20:37
ВСУ показали обломки ракет, сбитых возле Винницы Фото: ВСУ показали обломки ракет, сбитых возле Винницы (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Во время ракетного удара по Виннице украинские силы ПВО сбили две ракеты. Позже были найдены их обломки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что обломки двух вражеских ракет нашли возле города.

"Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две", - сказано в сообщении Воздушных сил.

ВСУ показали обломки ракет, сбитых возле ВинницыВСУ показали обломки ракет, сбитых возле ВинницыОбломки сбитых возле Винницы ракет (facebook.com/kpszsu)

Напомним, сегодня, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы.

Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома, известно о жертвах и раненых.

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Винница ракетный удар Война России против Украины
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