В Виннице задержали несколько десятков человек: проверяют на причастность к обстрелу
Правоохранители задержали несколько десятков человек после ракетного удара по Виннице. Их проверяют на возможную причастность к совершению преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского.
"После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - сказал он.
По словам Монастырского, пока нет данных о причастности конкретных наводчиков.
Он отметил, что оккупанты использовали тот вид ракет, который наводится по координатам.
"Это не вид артиллерии, который наводится "в глаза", а приводится по координатам", - сказал он.
Напомним, сейчас известно о 22 погибших в результате удара по Виннице. Лишь шесть жертв удалось идентифицировать.
Подробнее о ракетной атаке на Винницу 14 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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