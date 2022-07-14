Число погибших от удара по Виннице снова возросло. Ищут более 40 человек
Число погибших от ракетного удара российских войск по Виннице 14 июля возросло до 23, из них 3 ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели продолжают искать 42 человека, связь с которыми отсутствует.
Кроме этого, 115 человек обратились за помощью в результате удара. Госпитализированы 64 человека, в том числе 2 детей. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, 5 - в критическом.
На месте от ГСЧС работает 348 человек и 42 единицы техники.
Напомним, только шестерых погибших в результате удара по Виннице удалось идентифицировать.
Кроме того, правоохранители задержали несколько десятков человек после обстрела города. Их проверяют на возможную причастность к преступлению.
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