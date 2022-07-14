Число погибших от удара по Виннице снова возросло. Ищут более 40 человек

Число погибших от ракетного удара российских войск по Виннице 14 июля возросло до 23, из них 3 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Спасатели продолжают искать 42 человека, связь с которыми отсутствует.

Кроме этого, 115 человек обратились за помощью в результате удара. Госпитализированы 64 человека, в том числе 2 детей. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, 5 - в критическом.

На месте от ГСЧС работает 348 человек и 42 единицы техники.