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Число жертв удара по Виннице снова возросло, идентифицировали лишь 6

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Украина, Четверг 14 июля 2022 17:19
Число жертв удара по Виннице снова возросло, идентифицировали лишь 6 Фото: количество жертв удара по Виннице снова возросло (скрин с видео)
Автор: Евгений Прокопенко

По состоянию на 17:00 в Виннице обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6-х из них пока удалось идентифицировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

Для установления личностей погибших могут потребоваться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Двух разыскиваемых лиц полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших.

Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек.

Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек.

Ударами повреждены более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

"Полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители имели возможность тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений Российской Федерации и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров", - заявил Клименко.

Напомним, сегодня оккупанты тремя ракетами ударили по центру Винницы. Погибли люди, среди погибших есть дети, много разрушений и ущерба.

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Винница ракетный удар
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