ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Виннице прогремела серия взрывов

Новина українською →
Винница, Четверг 14 июля 2022 10:58
В Виннице прогремела серия взрывов Фото: в Виннице прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Виннице прогремела серия мощных взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

Обновлено 11:05. Мэр Сергей Моргунов сообщил о "прилетах".

"В Виннице прилеты. Оставайтесь в укрытиях. Не распространяйте никакой информации о локации и масштабах попадания. В настоящее время экстренные службы выехали на место", - написал он.

В настоящее время ожидается официальное сообщение от Винницкой областной военной администрации.

"В Виннице прогремели взрывы. Не выходите из укрытий. Не распространяйте фото и видео", - говорится в сообщении.

Между тем местные СМИ также сообщают о звуках взрывов в городе, перед этим местные жители заметили пролет ракеты.

Над городом заметно густой столб дыма.

Напомним, сегодня российские войска запустили 9 ракет по Николаеву из зенитно-ракетной системы С-300, попав в ряд объектов инфраструктуры. Среди них, в частности, гостиница в центре города под названием "Николаев".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница Взрыв
NEWS
Женщин в Украине обяжут стать на воинский учет: сроки и правила
Женщин в Украине обяжут стать на воинский учет: сроки и правила
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ