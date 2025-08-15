Удари ЗСУ зменшили прибутки РФ на десятки мільярдів: у Генштабі розповіли подробиці

За оцінками Генштабу ЗСУ, удари Сил оборони України по підприємствам та об'єктам інфраструктури зменшили прибутки Російської Федерації на 74 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з інфографікою Генерального штабу ЗСУ, майже 80% уражених повітряних цілей у Росії припадає на нафтогазову інфраструктуру. Зокрема, 42% становлять нафтопереробні заводи, ще 37% - нафтосховища. Решта – це об'єкти логістики, задіяні у транспортуванні та експорті нафтопродуктів: нафтоперекачувальні станції і нафтотермінали.

Також у Генштабі зазначили, що, за оцінками української сторони, ці удари вже призвели до втрати приблизно 4% російського ВВП.

Дальність ударів

Більшість ударів, згідно з офіційною інфографікою, були завдані по цілях на відстані від 500 до 1 000 км (39%). Приблизно така ж частка ударів припала на об’єкти в радіусі до 500 км. Ще близько 10% атак ЗСУ були здійснені на глибину понад тисячу кілометрів. У Генштабі не уточнюють, які саме типи озброєння при цьому використовувались.

Оцінка економічного ефекту

Орієнтовна вартість втрат становить близько 74,11 млрд доларів, що відповідає приблизно 4% російського ВВП. Водночас, за даними Світового банку, загальний обсяг валового внутрішнього продукту РФ у 2024 році становив близько 2,2 трлн доларів, а на 2025 рік очікується його зростання на 1,6%.