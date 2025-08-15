ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удари ЗСУ зменшили прибутки РФ на десятки мільярдів: у Генштабі розповіли подробиці

П'ятниця 15 серпня 2025 11:49
UA EN RU
Удари ЗСУ зменшили прибутки РФ на десятки мільярдів: у Генштабі розповіли подробиці Фото: удари ЗСУ по РФ зменшили прибутки окупантів на десятки мільярдів (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

За оцінками Генштабу ЗСУ, удари Сил оборони України по підприємствам та об'єктам інфраструктури зменшили прибутки Російської Федерації на 74 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з інфографікою Генерального штабу ЗСУ, майже 80% уражених повітряних цілей у Росії припадає на нафтогазову інфраструктуру. Зокрема, 42% становлять нафтопереробні заводи, ще 37% - нафтосховища. Решта – це об'єкти логістики, задіяні у транспортуванні та експорті нафтопродуктів: нафтоперекачувальні станції і нафтотермінали.

Також у Генштабі зазначили, що, за оцінками української сторони, ці удари вже призвели до втрати приблизно 4% російського ВВП.

Дальність ударів

Більшість ударів, згідно з офіційною інфографікою, були завдані по цілях на відстані від 500 до 1 000 км (39%). Приблизно така ж частка ударів припала на об’єкти в радіусі до 500 км. Ще близько 10% атак ЗСУ були здійснені на глибину понад тисячу кілометрів. У Генштабі не уточнюють, які саме типи озброєння при цьому використовувались.

Оцінка економічного ефекту

Орієнтовна вартість втрат становить близько 74,11 млрд доларів, що відповідає приблизно 4% російського ВВП. Водночас, за даними Світового банку, загальний обсяг валового внутрішнього продукту РФ у 2024 році становив близько 2,2 трлн доларів, а на 2025 рік очікується його зростання на 1,6%.

Удари по Росії

ЗСУ регулярно наносять удари по стратегічним підприємствам на території РФ, які працюють на оборонну промисловість ворога. Так, сьогодні вночі, 15 серпня, Сили оборони завдали удару дронами по Сизранському НПЗ у Самарській області РФ.

Окрім того, напередодні стало відомо, що Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда. На підприємстві спалахнули сильні пожежі, подробиці наслідків уточнюють.

Також українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Унечі Брянської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України
Новини
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія