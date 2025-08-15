Удари ЗСУ зменшили прибутки РФ на десятки мільярдів: у Генштабі розповіли подробиці
За оцінками Генштабу ЗСУ, удари Сил оборони України по підприємствам та об'єктам інфраструктури зменшили прибутки Російської Федерації на 74 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Згідно з інфографікою Генерального штабу ЗСУ, майже 80% уражених повітряних цілей у Росії припадає на нафтогазову інфраструктуру. Зокрема, 42% становлять нафтопереробні заводи, ще 37% - нафтосховища. Решта – це об'єкти логістики, задіяні у транспортуванні та експорті нафтопродуктів: нафтоперекачувальні станції і нафтотермінали.
Також у Генштабі зазначили, що, за оцінками української сторони, ці удари вже призвели до втрати приблизно 4% російського ВВП.
Дальність ударів
Більшість ударів, згідно з офіційною інфографікою, були завдані по цілях на відстані від 500 до 1 000 км (39%). Приблизно така ж частка ударів припала на об’єкти в радіусі до 500 км. Ще близько 10% атак ЗСУ були здійснені на глибину понад тисячу кілометрів. У Генштабі не уточнюють, які саме типи озброєння при цьому використовувались.
Оцінка економічного ефекту
Орієнтовна вартість втрат становить близько 74,11 млрд доларів, що відповідає приблизно 4% російського ВВП. Водночас, за даними Світового банку, загальний обсяг валового внутрішнього продукту РФ у 2024 році становив близько 2,2 трлн доларів, а на 2025 рік очікується його зростання на 1,6%.
Удари по Росії
ЗСУ регулярно наносять удари по стратегічним підприємствам на території РФ, які працюють на оборонну промисловість ворога. Так, сьогодні вночі, 15 серпня, Сили оборони завдали удару дронами по Сизранському НПЗ у Самарській області РФ.
Окрім того, напередодні стало відомо, що Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда. На підприємстві спалахнули сильні пожежі, подробиці наслідків уточнюють.
Також українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Унечі Брянської області.