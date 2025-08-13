Українські дрони вразили найбільший вузол нафтопроводу "Дружба" в Брянській області

Сьогодні вночі українські дрони-камікадзе завдали удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Транснефть Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Генштаб .

За інформацією джерел, операція була проведена Головним управлінням розвідки МО України спільно з підрозділами Сил оборони.

Так, в ніч на 13 серпня в районі Унечі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС "Унеча" спалахнула масштабна пожежа. На місце прибули підрозділи екстрених служб.

Як пояснили джерела, ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК Транснефтепродукт і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції - транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Унєча" в Брянській області.

На об'єкті зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

У Генштабі додали що "Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини.