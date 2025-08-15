Генштаб підтвердив ураження НПЗ в російській Сизрані та штабу в Єнакієвому: деталі ударів
Сили оборони завдали удару дронами по Сизранському НПЗ у Самарській області Росії, 15 серпня. Також було атаковано командний пункт росіян у тимчасово окупованому місті Єнакієве Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, було уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Цей завод є одним із найбільших у системі "Роснафти".
Він виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас, і бере участь у забезпеченні російської армії.
Як зазначили у Генштабі, після удару зафіксовано пожежу та вибухи.
Крім того, українські сили атакували пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ у місті Єнакієве на тимчасово окупованій території Донецької області.
Обидві цілі були уражені, а результати наразі уточнюються.
У Генштабі додали, що удари завдали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України, - йдеться у повідомленні Генштабу.
Що відомо про атаки
Нагадаємо, пізно ввечері, 14 серпня, невідомі дрони атакували тимчасово підконтрольне Росії місто Єнакієве Донецької області.
Вже вранці, 15 серпня, про гучні вибухи повідомляли в Сизрані Самарської області РФ. Місцеві жителі поскаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.
Напередодні стало відомо, що Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда. На підприємстві спалахнули сильні пожежі, подробиці наслідків уточнюють.
Також українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Унечі Брянської області.
В цей день росіяни розповідали про атаку безпілотників на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край).