Генштаб підтвердив ураження НПЗ в російській Сизрані та штабу в Єнакієвому: деталі ударів

Сили оборони завдали удару дронами по Сизранському НПЗ у Самарській області Росії, 15 серпня. Також було атаковано командний пункт росіян у тимчасово окупованому місті Єнакієве Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зокрема, було уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Цей завод є одним із найбільших у системі "Роснафти".

Він виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас, і бере участь у забезпеченні російської армії.

Як зазначили у Генштабі, після удару зафіксовано пожежу та вибухи.

Крім того, українські сили атакували пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ у місті Єнакієве на тимчасово окупованій території Донецької області.

Обидві цілі були уражені, а результати наразі уточнюються.

У Генштабі додали, що удари завдали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України, - йдеться у повідомленні Генштабу.