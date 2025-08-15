Удары ВСУ уменьшили доходы РФ на десятки миллиардов: в Генштабе рассказали подробности

По оценкам Генштаба ВСУ, удары Сил обороны Украины по предприятиям и объектам инфраструктуры уменьшили доходы Российской Федерации на 74 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Согласно инфографике Генерального штаба ВСУ, почти 80% пораженных воздушных целей в России приходится на нефтегазовую инфраструктуру. В частности, 42% составляют нефтеперерабатывающие заводы, еще 37% - нефтехранилища. Остальные - это объекты логистики, задействованные в транспортировке и экспорте нефтепродуктов: нефтеперекачивающие станции и нефтетерминалы.

Также в Генштабе отметили, что, по оценкам украинской стороны, эти удары уже привели к потере примерно 4% российского ВВП.

Дальность ударов

Большинство ударов, согласно официальной инфографике, были нанесены по целям на расстоянии от 500 до 1 000 км (39%). Примерно такая же доля ударов пришлась на объекты в радиусе до 500 км. Еще около 10% атак ВСУ были осуществлены на глубину более тысячи километров. В Генштабе не уточняют, какие именно типы вооружения при этом использовались.

Оценка экономического эффекта

Ориентировочная стоимость потерь составляет около 74,11 млрд долларов, что соответствует примерно 4% российского ВВП. В то же время, по данным Всемирного банка, общий объем валового внутреннего продукта РФ в 2024 году составил около 2,2 трлн долларов, а на 2025 год ожидается его рост на 1,6%.