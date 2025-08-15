Удары ВСУ уменьшили доходы РФ на десятки миллиардов: в Генштабе рассказали подробности
По оценкам Генштаба ВСУ, удары Сил обороны Украины по предприятиям и объектам инфраструктуры уменьшили доходы Российской Федерации на 74 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Согласно инфографике Генерального штаба ВСУ, почти 80% пораженных воздушных целей в России приходится на нефтегазовую инфраструктуру. В частности, 42% составляют нефтеперерабатывающие заводы, еще 37% - нефтехранилища. Остальные - это объекты логистики, задействованные в транспортировке и экспорте нефтепродуктов: нефтеперекачивающие станции и нефтетерминалы.
Также в Генштабе отметили, что, по оценкам украинской стороны, эти удары уже привели к потере примерно 4% российского ВВП.
Дальность ударов
Большинство ударов, согласно официальной инфографике, были нанесены по целям на расстоянии от 500 до 1 000 км (39%). Примерно такая же доля ударов пришлась на объекты в радиусе до 500 км. Еще около 10% атак ВСУ были осуществлены на глубину более тысячи километров. В Генштабе не уточняют, какие именно типы вооружения при этом использовались.
Оценка экономического эффекта
Ориентировочная стоимость потерь составляет около 74,11 млрд долларов, что соответствует примерно 4% российского ВВП. В то же время, по данным Всемирного банка, общий объем валового внутреннего продукта РФ в 2024 году составил около 2,2 трлн долларов, а на 2025 год ожидается его рост на 1,6%.
Удары по России
ВСУ регулярно наносят удары по стратегическим предприятиям на территории РФ, которые работают на оборонную промышленность врага. Так, сегодня ночью, 15 августа, Силы обороны нанесли удар дронами по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ.
Кроме того, накануне стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда. На предприятии вспыхнули сильные пожары, подробности последствий уточняются.
Также украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Унече Брянской области.