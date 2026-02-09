Удари ЗСУ по аеродромах РФ змусили ворога рідше застосовувати авіабомби

У січні українська авіація завдала 80 авіаударів по позиціях противника, а ударні безпілотники Сил оборони виконали понад 300 тисяч спеціальних завдань. Це знизило викорстання росіянами авіабомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Олександра Сирського.
За словами Сирського, внаслідок ударів по ворожих аеродромах застосування російських керованих авіабомб скоротилося приблизно на 5%. Українські сили системно завдають ударів по об’єктах, що забезпечують бойові можливості російської авіації.
У межах операцій DeepStrike у січні було виконано 48 вогневих завдань по об’єктах нафтогазової галузі Росії. Це призвело до зменшення загальної переробки нафти в РФ на 19%, або приблизно на 53,4 млн тонн на рік.
Попри дефіцит засобів ураження, сили протиповітряної оборони протягом місяця знищили 21,7 тисячі повітряних цілей, зокрема 21,6 тисячі безпілотників різних типів противника. Українські військові продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у техніці й живій силі.
На початку жовтня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Дніпру. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски КАБів із ворожої тактичної авіації в районі кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.
Крім того, 16 жовтня окупанти вперше від початку повномасштабного вторгнення застосували керовані авіабомби для удару по Миколаєву.
Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування КАБів у напрямку Полтавської області. Детальніше про те, чи могла авіабомба долетіти до Полтави, - у матеріалі РБК-Україна.