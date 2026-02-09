Удари ЗСУ по аеродромах РФ змусили ворога рідше застосовувати авіабомби

За словами Сирського, внаслідок ударів по ворожих аеродромах застосування російських керованих авіабомб скоротилося приблизно на 5%. Українські сили системно завдають ударів по об’єктах, що забезпечують бойові можливості російської авіації.

Операції DeepStrike

У межах операцій DeepStrike у січні було виконано 48 вогневих завдань по об’єктах нафтогазової галузі Росії. Це призвело до зменшення загальної переробки нафти в РФ на 19%, або приблизно на 53,4 млн тонн на рік.

Робота ППО

Попри дефіцит засобів ураження, сили протиповітряної оборони протягом місяця знищили 21,7 тисячі повітряних цілей, зокрема 21,6 тисячі безпілотників різних типів противника. Українські військові продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у техніці й живій силі.