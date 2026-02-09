RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Удары ВСУ по аэродромам РФ заставили врага реже применять авиабомбы

Фото: Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Кава

В январе украинская авиация нанесла 80 авиаударов по позициям противника, а ударные беспилотники Сил обороны выполнили более 300 тысяч специальных задач. Это снизило использование россиянами авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Александра Сырского.

Читайте также: РФ начала серийное производство авиабомб с дальностью 200 км

По словам Сырского, в результате ударов по вражеским аэродромам применение российских управляемых авиабомб сократилось примерно на 5%. Украинские силы системно наносят удары по объектам, обеспечивающим боевые возможности российской авиации.

Операции DeepStrike

В рамках операций DeepStrike в январе было выполнено 48 огневых задач по объектам нефтегазовой отрасли России. Это привело к уменьшению общей переработки нефти в РФ на 19%, или примерно на 53,4 млн тонн в год.

Работа ПВО

Несмотря на дефицит средств поражения, силы противовоздушной обороны в течение месяца уничтожили 21,7 тысячи воздушных целей, в том числе 21,6 тысячи беспилотников различных типов противника. Украинские военные продолжают сдерживать врага и наносить ему потери в технике и живой силе.

 

Новые авиабомбы РФ

В начале октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Днепру. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов с вражеской тактической авиации в районе границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, 16 октября оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения применили управляемые авиабомбы для удара по Николаеву.

Также Воздушные силы предупреждали об угрозе применения КАБов в направлении Полтавской области. Подробнее о том, могла ли авиабомба долететь до Полтавы, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр СырскийВСУ