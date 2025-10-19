Удари України по НПЗ зірвали ринок пального в РФ, більшість водіїв відчули дефіцит, - ISW

Понад 70% водіїв у РФ помітили значне зростання цін на пальне після серії успішних українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Ще більше опитаних переконані - ситуація лише погіршуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, на заправках дедалі частіше реалізують пальне низької якості, яке призводить до масових несправностей двигунів. Через дефіцит майже половина російських автомобілістів змушені змінювати свої звички керування та економити кожен літр.

Опитування фінансової платформи WEBBANKIR показало: 74% російських водіїв уже відчули зростання цін на бензин із серпня 2025 року, а 90% очікують подальшого подорожчання.

Понад половина опитаних, 56%, вважають зростання вартості пального суттєвим, а майже 19% зіштовхувалися з порожніми колонками на АЗС. Через дефіцит близько 40% водіїв змінили стиль поїздок, намагаючись економити, ще 38% перейшли на дешевше пальне.

Аналітики зазначають, що від початку року бензин у РФ подорожчав на 10%, що стало найрізкішим стрибком цін за останні 15 років. При цьому ситуацію ускладнює ще одна проблема - якість пального.

Голова "Союзу автосервісів Росії" Юрій Валько заявив, що на російських заправках дедалі частіше продають низькоякісний бензин, який пошкоджує двигуни. У компанії Geely Motors також повідомили про масові поломки авто в РФ і прямо звинуватили заправників у використанні пального з перевищеним вмістом домішок.

В Інституті вивчення війни пояснюють цю кризу наслідками української кампанії ударів по російській енергетичній інфраструктурі, яка спричиняє дефіцит пального, стрибки цін та загрожує зростанням інфляції в РФ. Аналітики наголошують: навіть російські державні ЗМІ вимушені визнавати масштаби проблеми, що свідчить про її поглиблення.