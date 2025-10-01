ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

НПС у Ростовській області зупинила роботу після нічної атаки дронів

Росія, Середа 01 жовтня 2025 13:56
UA EN RU
НПС у Ростовській області зупинила роботу після нічної атаки дронів Фото: НПС "Суходольна" (wikimapia.org)
Автор: Маловічко Юлія

Нафтоперекачувальна станція "Суходольна" в Ростовській області зупинила роботу після атаки дронів у ніч на 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Відомо, що на територію НПС, яка розташована у Верхньодонському районі, впало щонайменше 10 безпілотників.

Унаслідок атаки загорівся дах будівлі насосних агрегаторів і трансформатор.

Співробітники НПС "Суходольна" були евакуйовані, ніхто не постраждав.

Раніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що на території промислового об'єкта виникла пожежа через падіння безпілотника.

У російському Міноборони повідомляли про те, що 8 дронів над областю збили.

Супутники NASA також зафіксували сигнатури пожежі на нафтоперекачувальній станції "Суходольна".

НПС "Суходольна" входить до складу нафтопроводу Куйбишев - Лисичанськ. У 2023 році на НПС замінили магістральний насосний агрегат на сучасний, потужністю 7 000 куб. м/год, повідомляли в "Транснєфті".

Нагадаємо, нещодавно українські захисники вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області РФ.

Ще раніше Сили оборони вдарили по НПС "Нікольське" в Росії, через що транзит нафти було зупинено.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що українські дрони паралізували роботу 38% НПЗ Росії, створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростовська область НПЗ Нефть Дрони
Новини
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні