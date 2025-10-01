НПС у Ростовській області зупинила роботу після нічної атаки дронів

Нафтоперекачувальна станція "Суходольна" в Ростовській області зупинила роботу після атаки дронів у ніч на 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

НПС "Суходольна" входить до складу нафтопроводу Куйбишев - Лисичанськ. У 2023 році на НПС замінили магістральний насосний агрегат на сучасний, потужністю 7 000 куб. м/год, повідомляли в "Транснєфті".

Супутники NASA також зафіксували сигнатури пожежі на нафтоперекачувальній станції "Суходольна".

У російському Міноборони повідомляли про те, що 8 дронів над областю збили.

Раніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що на території промислового об'єкта виникла пожежа через падіння безпілотника.

Співробітники НПС "Суходольна" були евакуйовані, ніхто не постраждав.

Відомо, що на територію НПС, яка розташована у Верхньодонському районі, впало щонайменше 10 безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області РФ.

Ще раніше Сили оборони вдарили по НПС "Нікольське" в Росії, через що транзит нафти було зупинено.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що українські дрони паралізували роботу 38% НПЗ Росії, створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку.