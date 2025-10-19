Удары Украины по НПЗ сорвали рынок топлива в РФ, большинство водителей ощутили дефицит, - ISW

Более 70% водителей в РФ заметили значительный рост цен на топливо после серии успешных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Еще больше опрошенных убеждены - ситуация будет только ухудшаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, на заправках все чаще реализуют топливо низкого качества, которое приводит к массовым неисправностям двигателей. Из-за дефицита почти половина российских автомобилистов вынуждены менять свои привычки вождения и экономить каждый литр.

Опрос финансовой платформы WEBBANKIR показал: 74% российских водителей уже ощутили рост цен на бензин с августа 2025 года, а 90% ожидают дальнейшего подорожания.

Более половины опрошенных, 56%, считают рост стоимости топлива существенным, а почти 19% сталкивались с пустыми колонками на АЗС. Из-за дефицита около 40% водителей изменили стиль поездок, пытаясь экономить, еще 38% перешли на более дешевое топливо.

Аналитики отмечают, что с начала года бензин в РФ подорожал на 10%, что стало самым резким скачком цен за последние 15 лет. При этом ситуацию осложняет еще одна проблема - качество топлива.

Председатель "Союза автосервисов России" Юрий Валько заявил, что на российских заправках все чаще продают низкокачественный бензин, который повреждает двигатели. В компании Geely Motors также сообщили о массовых поломках авто в РФ и прямо обвинили заправщиков в использовании топлива с превышенным содержанием примесей.

В Институте изучения войны объясняют этот кризис последствиями украинской кампании ударов по российской энергетической инфраструктуре, которая вызывает дефицит топлива, скачки цен и грозит ростом инфляции в РФ. Аналитики отмечают: даже российские государственные СМИ вынуждены признавать масштабы проблемы, что свидетельствует о ее углублении.