ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В окупованому Криму дефіцит бензину: на АЗС кілометрові черги (відео)

Крим, Понеділок 29 вересня 2025 16:54
UA EN RU
В окупованому Криму дефіцит бензину: на АЗС кілометрові черги (відео) Ілюстративне фото: у Криму дефіцит бензину (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму суттєві проблеми з бензином. Для однієї машини передбачено максимум 30 літрів палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що в місті ввели обмеження на продаж бензину - в один автомобіль або одну каністру можна заправити максимум 30 літрів.

Він нафантазував, що нові обмеження "дозволять накопичити бензин" і повернутися до звичайного режиму роботи.

Водночас у місцевих Telegram-каналах з'явилися відео, на яких можна помітити, що щонайменше в Севастополі, Сімферополі та Ялті водії вистоюють кілометрові черги, щоб заправитися.

При цьому, згідно з чутками, у Криму один бензовоз розливають на 3-4 АЗС, щоб створити враження, що паливо є на великій кількості заправок. У мережі водночас з'явилися оголошення про продаж бензину в каністрах за значно завищеною ціною.

Дефіцит бензину в Росії та на окупованих територіях

Нагадаємо, в Росії почалися проблеми з бензином після того, як українські захисники завдали серію успішних ударів по нафтопереробних заводах.

У деяких регіонах РФ і на тимчасово окупованих територіях ввели обмеження на купівлю бензину. Також російська влада заборонила експорт палива.

На тлі паливної кризи в Росії почали масово закриватися заправки. Йдеться, зокрема, і про АЗС у Москві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим АЗС Бензин Війна в Україні
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен