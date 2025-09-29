В окупованому Криму дефіцит бензину: на АЗС кілометрові черги (відео)

У тимчасово окупованому Криму суттєві проблеми з бензином. Для однієї машини передбачено максимум 30 літрів палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram .

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що в місті ввели обмеження на продаж бензину - в один автомобіль або одну каністру можна заправити максимум 30 літрів.



Він нафантазував, що нові обмеження "дозволять накопичити бензин" і повернутися до звичайного режиму роботи.

Водночас у місцевих Telegram-каналах з'явилися відео, на яких можна помітити, що щонайменше в Севастополі, Сімферополі та Ялті водії вистоюють кілометрові черги, щоб заправитися.

При цьому, згідно з чутками, у Криму один бензовоз розливають на 3-4 АЗС, щоб створити враження, що паливо є на великій кількості заправок. У мережі водночас з'явилися оголошення про продаж бензину в каністрах за значно завищеною ціною.