У РФ масово закриваються заправки: криза дійшла навіть до Москви
У Росії АЗС масово припиняють роботу. Причиною такої динаміки є падіння обсягів виробництва на нафтопереробних заводах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.
Відомо, що упродовж двох місяців кількість автозаправних станцій в РФ скоротилася на 360 об’єктів, або на 2,6 %.
Згідно зі статистикою, кожна п'ятдесята АЗС Росії перестала продавати бензин.
Найбільше постраждали незалежні заправки - їхня кількість зменшилася на 4,1 %, тоді як серед АЗС, що належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8 %.
"Деякі мережі, що продовжують працювати в умовах локального дефіциту палива, змушені були ввести обмеження на відпускання бензину в 10-20 л на відвідувача або тимчасово продавати лише дизель", - йдеться у повідомленні розвідки.
Найбільші труднощі фіксуються у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2 % їх загальної кількості у регіоні. У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12-14 %.
Від паливної кризи постраждала Москва, а в Криму - найбільший дефіцит
Паливна криза дійшла і до Москви, Московської та Ленінградської областей. У російській столиці "Лукойл" на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах.
Втім найгостріша ситуація з паливом спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину.
Очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов попросив у жителів "набратися терпіння" та пояснив дефіцит "об'єктивними причинами", "через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах РФ".
У Службі зовнішньої розвідки прогнозують, що дефіцит пального в Росії поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз сконцентровані в західній частині РФ.
Нагадаємо, українські атаки дронів по НПЗ ворога спричинили паливний дефіцит в Росії. На заправках РФ часто відсутні популярні маки бензину Ai 92 і Ai 95.
Проблеми особливо гостро відчуваються на приватних АЗС, які не входять до вертикально інтегрованих нафтових компаній і зазнають труднощів із закупівлею бензину через скорочення перероблення і високі процентні ставки.
Обстріли НПЗ знизили переробку нафти в Росії майже на п'яту частину в окремі дні і скоротили експорт з ключових портів.
Таким чином Україна намагається вдарити по воєнній машині Кремля та змусити російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів.