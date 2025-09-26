ua en ru
У РФ масово закриваються заправки: криза дійшла навіть до Москви

Росія, П'ятниця 26 вересня 2025 12:45
Фото: дефіцит пояснюють зниженням обсягів виробництва н НПЗ (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Росії АЗС масово припиняють роботу. Причиною такої динаміки є падіння обсягів виробництва на нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.

Відомо, що упродовж двох місяців кількість автозаправних станцій в РФ скоротилася на 360 об’єктів, або на 2,6 %.

Згідно зі статистикою, кожна п'ятдесята АЗС Росії перестала продавати бензин.

Найбільше постраждали незалежні заправки - їхня кількість зменшилася на 4,1 %, тоді як серед АЗС, що належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8 %.

"Деякі мережі, що продовжують працювати в умовах локального дефіциту палива, змушені були ввести обмеження на відпускання бензину в 10-20 л на відвідувача або тимчасово продавати лише дизель", - йдеться у повідомленні розвідки.

Найбільші труднощі фіксуються у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2 % їх загальної кількості у регіоні. У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12-14 %.

Від паливної кризи постраждала Москва, а в Криму - найбільший дефіцит

Паливна криза дійшла і до Москви, Московської та Ленінградської областей. У російській столиці "Лукойл" на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах.

Втім найгостріша ситуація з паливом спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину.

Очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов попросив у жителів "набратися терпіння" та пояснив дефіцит "об'єктивними причинами", "через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах РФ".

У Службі зовнішньої розвідки прогнозують, що дефіцит пального в Росії поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз сконцентровані в західній частині РФ.

Нагадаємо, українські атаки дронів по НПЗ ворога спричинили паливний дефіцит в Росії. На заправках РФ часто відсутні популярні маки бензину Ai 92 і Ai 95.

Проблеми особливо гостро відчуваються на приватних АЗС, які не входять до вертикально інтегрованих нафтових компаній і зазнають труднощів із закупівлею бензину через скорочення перероблення і високі процентні ставки.

Обстріли НПЗ знизили переробку нафти в Росії майже на п'яту частину в окремі дні і скоротили експорт з ключових портів.

Таким чином Україна намагається вдарити по воєнній машині Кремля та змусити російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів.

Російська Федерація АЗС Бензин Паливо
