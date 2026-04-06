Удари по терміналах РФ на Балтиці завдали колосальних збитків: названо суму

Серія ударів по ключових нафтових терміналах Росії на Балтиці завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів - і це лише втрачений експортний дохід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінки Київської школи економіки, які наводить FT.
П'ять ударів по портах Приморськ і Усть-Луга пошкодили термінали, через які проходить понад 40% морського нафтового експорту Росії.
Лише в Приморську згоріло нафти приблизно на 200 мільйонів доларів.
Атаки також зачепили:
Часткове відвантаження нафти через термінали могло відновитися протягом кількох днів. Але повноцінне відновлення займе більше часу:
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати "100% захист" енергетичних об'єктів.
Частину витрат на протидію дронам держава перекладає на бізнес: компанії самостійно купують системи радіоелектронної боротьби та організовують фізичну охорону. Один із підприємців розповів FT, що витратив на це щонайменше 1,5 мільярда рублів - близько 19,1 мільйона доларів.
Але й ці витрати можуть не дати результату: нові українські дрони летять за запрограмованими координатами без радіозв'язку, тому частина російських систем РЕБ проти них просто не працює.
Україна вже була готова призупинити атаки на російську нафтову інфраструктуру - якщо Росія припинить масовані удари по українській енергосистемі.
Але на початку лютого Росія порушила цю домовленість: потужні ракетно-дронові удари по українських ТЕЦ, ТЕС та підстанціях у розпал морозів. У відповідь Україна різко посилила кампанію ударів по нафтовій та експортній інфраструктурі Росії.
Президент Зеленський заявив: Україна припинить атаки лише за дзеркальних дій з боку РФ.
Як повідомляло РБК-Україна, після серії атак нафтові порти Усть-Луга та Койвісто на Балтиці майже повністю зупинили обробку вантажів.
За даними фінської морської влади, кількість відправок скоротилася з 40-50 на тиждень до одного судна.
Тим часом у ніч на 5 квітня українські дрони атакували і Нижній Новгород - три хвилі безпілотників, понад 20 вибухів і масові відключення світла в кількох районах міста, повідомляло РБК-Україна з посиланням на місцеві джерела.
2 квітня дрон вразив Ново-Уфимський НПЗ "Роснефті": на заводі спалахнула пожежа і зупинилася установка CDU-5, яка забезпечує 28% загальної потужності підприємства, повідомляло РБК-Україна з посиланням на Reuters.
А вже 5 квітня, за даними Bloomberg, танкер "Jewel" став першим судном, яке розпочало завантаження нафти в Усть-Лузі після тривалої паузи - часткове відновлення роботи порту підтвердило РБК-Україна.