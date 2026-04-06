Удари по терміналах РФ на Балтиці завдали колосальних збитків: названо суму

Що горіло і скільки втратили

П'ять ударів по портах Приморськ і Усть-Луга пошкодили термінали, через які проходить понад 40% морського нафтового експорту Росії.

Лише в Приморську згоріло нафти приблизно на 200 мільйонів доларів.

Атаки також зачепили:

нафтопереробний завод "Лукойлу" в Нижньогородській області

хімічні та добривні підприємства, продукція яких може використовуватися у військових цілях.

Коли відновиться робота

Часткове відвантаження нафти через термінали могло відновитися протягом кількох днів. Але повноцінне відновлення займе більше часу:

пошкоджені резервуари потребують місяців на ремонт

відновлення технологічних ліній в Усть-Лузі може тривати понад місяць.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати "100% захист" енергетичних об'єктів.

Частину витрат на протидію дронам держава перекладає на бізнес: компанії самостійно купують системи радіоелектронної боротьби та організовують фізичну охорону. Один із підприємців розповів FT, що витратив на це щонайменше 1,5 мільярда рублів - близько 19,1 мільйона доларів.

Але й ці витрати можуть не дати результату: нові українські дрони летять за запрограмованими координатами без радіозв'язку, тому частина російських систем РЕБ проти них просто не працює.

Чому Україна продовжує атаки

Україна вже була готова призупинити атаки на російську нафтову інфраструктуру - якщо Росія припинить масовані удари по українській енергосистемі.

Але на початку лютого Росія порушила цю домовленість: потужні ракетно-дронові удари по українських ТЕЦ, ТЕС та підстанціях у розпал морозів. У відповідь Україна різко посилила кампанію ударів по нафтовій та експортній інфраструктурі Росії.

Президент Зеленський заявив: Україна припинить атаки лише за дзеркальних дій з боку РФ.

Що відомо про удари по Усть-Лузі

Як повідомляло РБК-Україна, після серії атак нафтові порти Усть-Луга та Койвісто на Балтиці майже повністю зупинили обробку вантажів.

За даними фінської морської влади, кількість відправок скоротилася з 40-50 на тиждень до одного судна.