Удары по терминалам РФ на Балтике нанесли колоссальный ущерб: названа сумма

Серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценки Киевской школы экономики, которые приводит FT.
Пять ударов по портам Приморск и Усть-Луга повредили терминалы, через которые проходит более 40% морского нефтяного экспорта России.
Только в Приморске сгорело нефти примерно на 200 миллионов долларов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать "100% защиту" энергетических объектов.
Часть расходов на противодействие дронам государство перекладывает на бизнес: компании самостоятельно покупают системы радиоэлектронной борьбы и организовывают физическую охрану. Один из предпринимателей рассказал FT, что потратил на это не менее 1,5 миллиарда рублей - около 19,1 миллиона долларов.
Но и эти расходы могут не дать результата: новые украинские дроны летят по запрограммированным координатам без радиосвязи, поэтому часть российских систем РЭБ против них просто не работает.
Украина уже была готова приостановить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру - если Россия прекратит массированные удары по украинской энергосистеме.
Но в начале февраля Россия нарушила эту договоренность: мощные ракетно-пушечные удары по украинским ТЭЦ, ТЭС и подстанциям в разгар морозов. В ответ Украина резко усилила кампанию ударов по нефтяной и экспортной инфраструктуре России.
Президент Зеленский заявил: Украина прекратит атаки только при зеркальных действиях со стороны РФ.
Как сообщало РБК-Украина, после серии атак нефтяные порты Усть-Луга и Койвисто на Балтике почти полностью остановили обработку грузов.
По данным финских морских властей, количество отправок сократилось с 40-50 в неделю до одного судна.
Тем временем в ночь на 5 апреля украинские дроны атаковали и Нижний Новгород - три волны беспилотников, более 20 взрывов и массовые отключения света в нескольких районах города, сообщало РБК-Украина со ссылкой на местные источники.
2 апреля дрон поразил Ново-Уфимский НПЗ "Роснефти": на заводе вспыхнул пожар и остановилась установка CDU-5, которая обеспечивает 28% общей мощности предприятия, сообщало РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
А уже 5 апреля, по данным Bloomberg, танкер "Jewel" стал первым судном, которое начало загрузку нефти в Усть-Луге после длительной паузы - частичное возобновление работы порта подтвердило РБК-Украина.