Удары по терминалам РФ на Балтике нанесли колоссальный ущерб: названа сумма

Что горело и сколько потеряли

Пять ударов по портам Приморск и Усть-Луга повредили терминалы, через которые проходит более 40% морского нефтяного экспорта России.

Только в Приморске сгорело нефти примерно на 200 миллионов долларов.

Атаки также затронули:

нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Нижегородской области

химические и удобрительные предприятия, продукция которых может использоваться в военных целях.

Когда возобновится работа

Частичная отгрузка нефти через терминалы могла возобновиться в течение нескольких дней. Но полноценное восстановление займет больше времени:

поврежденные резервуары потребуют месяцев на ремонт

восстановление технологических линий в Усть-Луге может занять более месяца.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать "100% защиту" энергетических объектов.

Часть расходов на противодействие дронам государство перекладывает на бизнес: компании самостоятельно покупают системы радиоэлектронной борьбы и организовывают физическую охрану. Один из предпринимателей рассказал FT, что потратил на это не менее 1,5 миллиарда рублей - около 19,1 миллиона долларов.

Но и эти расходы могут не дать результата: новые украинские дроны летят по запрограммированным координатам без радиосвязи, поэтому часть российских систем РЭБ против них просто не работает.

Почему Украина продолжает атаки

Украина уже была готова приостановить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру - если Россия прекратит массированные удары по украинской энергосистеме.

Но в начале февраля Россия нарушила эту договоренность: мощные ракетно-пушечные удары по украинским ТЭЦ, ТЭС и подстанциям в разгар морозов. В ответ Украина резко усилила кампанию ударов по нефтяной и экспортной инфраструктуре России.

Президент Зеленский заявил: Украина прекратит атаки только при зеркальных действиях со стороны РФ.

Что известно об ударах по Усть-Луге

Как сообщало РБК-Украина, после серии атак нефтяные порты Усть-Луга и Койвисто на Балтике почти полностью остановили обработку грузов.

По данным финских морских властей, количество отправок сократилось с 40-50 в неделю до одного судна.