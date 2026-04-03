Атака дрона зупинила ключову установку одного з найбільших НПЗ Росії

Атака дрона зупинила одну з найбільших установок на Ново-Уфимському НПЗ, який належить "Роснефті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство зазначає, що після атаку українського дрона у четвер, 2 квітня, на заводі сталася пожежа. Через це НПЗ був змушений зупинити одну з найбільших установок первинної переробки нафти.

Три джерела в галузі повідомили, що займання сталося саме на установці CDU-5 Ново-Уфимського нафтопереробного заводу. Вона забезпечує близько 28% загальної потужності НПЗ.

У компанії не надали коментаря у відповідь на запит Reuters. Відомо, що на підприємстві працюють ще три установки первинної переробки нафти.

У 2024 році Ново-Уфимський НПЗ переробив 3,8 млн тонн нафти, або близько 76 тисяч барелів на добу. Це становить 1,4% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

За той самий період завод виробив 1,2 млн тонн бензину, 2,6 млн тонн дизельного пального та 1,1 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, березнева кампанія стала продовженням системних ударів по російській військовій та нафтовій інфраструктурі. 31 березня безпілотники вп’яте за 10 днів атакували порт Усть-Луга, уразивши нафтопереробний термінал.

За даними Reuters, через атаки дронів, удар по нафтопроводу та захоплення танкерів було призупинено щонайменше 40% експортних потужностей РФ.