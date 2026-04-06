Балтійський вузол розв'язано? Ключовий порт РФ відновив експорт нафти після нищівних прильотів

Після кількох днів паралічу, спричиненого регулярними атаками українських дронів, стратегічний нафтовий порт РФ Усть-Луга на Балтійському морі спробував повернутися до роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

За даними судноплавних реєстрів, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, у суботу, 4 квітня, до причалу в Усть-Лузі підійшов танкер класу Aframax під назвою "Jewel". Це перше судно, яке розпочало завантаження сирої нафти після тривалої паузи, що виникла наприкінці березня через серію успішних ударів БПЛА.

Нагадаємо, що Усть-Луга - це "енергетичне серце" заходу Росії. Призупинення роботи цього термінала стало болючим ударом по логістиці агресора, змусивши танкери простоювати в очікуванні безпечного вікна.

Поки Усть-Луга латає дірки, Приморськ палає

Хоча в Усть-Лузі намагаються продемонструвати "стабільність", ситуація на балтійському узбережжі РФ залишається критичною. Поки один порт відновлюється, інший опиняється під вогнем:

Приморськ: раніше в неділю, 5 квітня, чергова атака українських безпілотників пошкодила об'єкти в цьому стратегічному порту.

Тактика ЗСУ: системні удари по нафтовій інфраструктурі спрямовані на те, щоб зробити експорт нафти максимально дорогим і ризикованим для РФ.

Російський монополіст "Транснефть" офіційно не коментує ситуацію, проте експерти зазначають, що загроза нових прильотів змушує ворога працювати в режимі "постійної тривоги".

Економічний зашморг затягується

Дії України мають чіткий розрахунок. Зараз, коли світові ціни на енергоносії зросли через конфлікти на Близькому Сході, обмеження російського експорту б'є по бюджету Кремля з подвійною силою. Кожен день простою порту - це мільйони втрачених доларів, які могли б піти на нові ракети та снаряди.

Попри те, що танкер "Jewel" розпочав завантаження, "балтійський вузол" для Росії залишається затягнутим. Поки українські дрони контролюють небо над Балтикою, будь-яке відновлення експорту є лише тимчасовою паузою перед наступним точним влучанням.