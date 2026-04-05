"Дві години жаху та блекаут": росіяни скаржаться на масовану атаку дронів під Нижнім Новгородом
У ніч на 5 квітня Нижній Новгород (РФ) атакували три хвилі безпілотників. Очевидці повідомляють про понад 20 вибухів, пожежі та масові відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Так, у ніч на 5 квітня російський Нижній Новгород став ціллю масштабної атаки безпілотників. Місцеві мешканці повідомляють про справжнє пекло в небі, яке тривало понад дві години.
За попередніми даними, місто атакували щонайменше три хвилі дронів-камікадзе, а кількість вибухів обчислюється десятками. В соцмережах кажуть, що їх було понад 20.
Перші повідомлення про атаку з'явилися близько опівночі. Очевидці розповідають про характерне гудіння двигунів та яскраві спалахи в небі.
Основний удар припав на південну частину міста та прилеглі райони.
"Було дуже страшно, нарахували понад 20 вибухів. Дрони летіли дуже низько, буквально над дахами. Потім зникло світло, а над одним із районів піднявся густий дим", - бідкаються мешканці Нижнього Новгорода в місцевих пабліках.
Офіційні джерела РФ поки що мовчать про наслідки атаки, однак, за словами очевидців, у кількох районах міста спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням.
Крім того, над промисловими зонами міста помічено стовпи диму, що може свідчити про влучання у стратегічні об'єкти.
Зазначимо, що Нижній Новгород розташований глибоко в тилу РФ, проте він є стратегічним вузлом. Тут зосереджені великі нафтопереробні заводи та підприємства оборонно-промислового комплексу.
Нагадаємо, нафтові порти РФ на Балтиці досі не можуть обробляти вантажі після атак дронів. Таким чином, російські НПЗ змушені шукати дорогі альтернативні маршрути для експорту палива.
Через масштабні атаки українських дронів на порти Усть-Луга та Приморськ експорт російської нафти Балтійським морем фактично опинився в стані "паралічу".