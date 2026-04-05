ua en ru
Нд, 05 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Дві години жаху та блекаут": росіяни скаржаться на масовану атаку дронів під Нижнім Новгородом

06:15 05.04.2026 Нд
2 хв
Мешканці регіону повідомляють про 20 вибухів
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: атака дронів (Getty Images)

У ніч на 5 квітня Нижній Новгород (РФ) атакували три хвилі безпілотників. Очевидці повідомляють про понад 20 вибухів, пожежі та масові відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Читайте також: Окупанти "осліпли" в Криму та на сході: ЗСУ знищили дефіцитну РЛС (відео)

Так, у ніч на 5 квітня російський Нижній Новгород став ціллю масштабної атаки безпілотників. Місцеві мешканці повідомляють про справжнє пекло в небі, яке тривало понад дві години.

За попередніми даними, місто атакували щонайменше три хвилі дронів-камікадзе, а кількість вибухів обчислюється десятками. В соцмережах кажуть, що їх було понад 20.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько опівночі. Очевидці розповідають про характерне гудіння двигунів та яскраві спалахи в небі.

Основний удар припав на південну частину міста та прилеглі райони.

"Було дуже страшно, нарахували понад 20 вибухів. Дрони летіли дуже низько, буквально над дахами. Потім зникло світло, а над одним із районів піднявся густий дим", - бідкаються мешканці Нижнього Новгорода в місцевих пабліках.

Офіційні джерела РФ поки що мовчать про наслідки атаки, однак, за словами очевидців, у кількох районах міста спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням.

Крім того, над промисловими зонами міста помічено стовпи диму, що може свідчити про влучання у стратегічні об'єкти.

Зазначимо, що Нижній Новгород розташований глибоко в тилу РФ, проте він є стратегічним вузлом. Тут зосереджені великі нафтопереробні заводи та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, нафтові порти РФ на Балтиці досі не можуть обробляти вантажі після атак дронів. Таким чином, російські НПЗ змушені шукати дорогі альтернативні маршрути для експорту палива.

Через масштабні атаки українських дронів на порти Усть-Луга та Приморськ експорт російської нафти Балтійським морем фактично опинився в стані "паралічу".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Пожежа Атака дронів
Новини
Такого ще не робив ніхто: український пілот дронів встановив світовий рекорд (відео)
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої