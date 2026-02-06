Удари РФ сповільняться: в ISW оцінили, як блокування Starlink вплине на фронт

Блокування Starlink змусить росіян знизити темп ударів по українській логістиці. Найбільше це відчують підрозділи РФ на Покровському напрямку, де ворог активно використовував супутниковий зв'язок для наведення дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що зусилля України щодо блокування терміналів Starlink для окупантів, імовірно, вплинуть на спроби Росії здійснювати авіаційну ізоляцію поля бою.

Кілька російських військових блогерів поскаржилися, що окупаційні війська більше не можуть використовувати термінали, і висловили занепокоєння щодо наслідків, які втрата можливостей Starlink може мати на полі бою.

Командир української бригади безпілотних систем повідомив 5 лютого, що останнім часом російські війська накопичили значну кількість Starlink і що ці термінали забезпечували їм стабільний зв'язок між підрозділами.

Командир заявив, що окупанти почали інтегрувати Starlink для керування дронами, але зусилля з блокування російських терміналів позбавлять ворога можливості проводити розвідувальні та ударні місії, підтримувати зв'язок між групами, а також ускладнять наступальні операції РФ.

Він зауважив, що нещодавні блокування російських терміналів не призвели до повного "краху" російських сил, але спричинили для них значні втрати.

За оцінкою ISW, без терміналів Starlink російські війська, ймовірно, не зможуть проводити кампанію з ізоляції поля бою в тому ж темпі та на ту ж глибину, як останніми тижнями.

Зокрема, останнім часом окупанти використовували дрони з підтримкою Starlink для наведення на цілі в режимі реального часу та збільшення дальності польоту безпілотників для ударів по рухомих цілях, таких як потяги, а також по українському транспорту вздовж траси E-50 Покровськ - Павлоград у Дніпропетровській області.

"Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати цю кампанію на колишньому рівні інтенсивності у найближчій перспективі, якщо не зможуть знайти способи обійти блокування або адаптувати нові технологічні рішення на зміну Starlink", - зазначають аналітики.