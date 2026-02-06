Удары РФ замедлятся: в ISW оценили, как блокировка Starlink повлияет на фронт

Блокировка Starlink заставит россиян снизить темп ударов по украинской логистике. Больше всего это почувствуют подразделения РФ на Покровском направлении, где враг активно использовал спутниковую связь для наведения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что усилия Украины по блокированию терминалов Starlink для оккупантов, вероятно, повлияют на попытки России осуществлять авиационную изоляцию поля боя.

Несколько российских военных блогеров пожаловались, что оккупационные войска больше не могут использовать терминалы, и выразили обеспокоенность относительно последствий, которые потеря возможностей Starlink может иметь на поле боя.

Командир украинской бригады беспилотных систем сообщил 5 февраля, что в последнее время российские войска накопили значительное количество Starlink и что эти терминалы обеспечивали им стабильную связь между подразделениями.

Командир заявил, что оккупанты начали интегрировать Starlink для управления дронами, но усилия по блокированию российских терминалов лишат врага возможности проводить разведывательные и ударные миссии, поддерживать связь между группами, а также усложнят наступательные операции РФ.

Он отметил, что недавние блокировки российских терминалов не привели к полному "краху" российских сил, но повлекли для них значительные потери.

По оценке ISW, без терминалов Starlink российские войска, вероятно, не смогут проводить кампанию по изоляции поля боя в том же темпе и на ту же глубину, как в последние недели.

В частности, в последнее время оккупанты использовали дроны с поддержкой Starlink для наведения на цели в режиме реального времени и увеличения дальности полета беспилотников для ударов по движущимся целям, таким как поезда, а также по украинскому транспорту вдоль трассы E-50 Покровск - Павлоград в Днепропетровской области.

"Российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать эту кампанию на прежнем уровне интенсивности в ближайшей перспективе, если не смогут найти способы обойти блокировку или адаптировать новые технологические решения на смену Starlink", - отмечают аналитики.