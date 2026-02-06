ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Кропивницький під ракетним та дроновим ударом: у місті лунають вибухи

Кропивницький, П'ятниця 06 лютого 2026 09:15
Кропивницький під ракетним та дроновим ударом: у місті лунають вибухи Фото: ракета "Кинджал" летіла на Кропивницький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

Спочатку Повітряні сили повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Згодом військові попередили про рух швидкісної цілі в напрямку міста, а вже за мить Кропивницький почув вибухи.

Тим часом моніторингові канали пишуть і про атаку керованих ракет на місто.

"Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян - дрони та ракети", - написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Кропивницький під ракетним та дроновим ударом: у місті лунають вибухи

Нагадаємо, що в низці областей також оголошена загроза через ударні дрони.

Моніторингові канали повідомляють, що наразі зафіксовано активність ракетних цілей над різними регіонами України:

  • 2 цілі біля Конотопу
  • 1 північніше Прилук, курс на захід
  • 1 на півночі Полтавської області
  • 1 північ від Дніпра
  • 3 курсом через Кременчук
  • 1 над Синельниковим
  • 2 курсом на/через Запоріжжя
  • 1 у Криворізькому районі
  • 1 курсом на/через Казанку
  • 2 летять у напрямку Миколаєва
  • 1 біля Снігурівки
  • 1 на перетині Черкаської та Кіровоградської областей
  • 1 летить у бік Вознесенська

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі під ворожим ударом була Дніпропетровщина. У Синельниківському районі внаслідок атак агресора безпілотниками та касетними боєприпасами загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Вогонь охопив кілька ділянок, зруйновано два приватні будинки, ще шість отримали пошкодження. Також постраждали шість двоповерхових багатоквартирних будинків, господарська будівля та гараж.

Також в результаті обстрілів Запоріжжя та прилеглого району загинуло двоє людей, п’ятеро дістали поранення.

