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Удари РФ по логістиці: експерт оцінив наслідки і способи підтримки ритейлу

12:30 06.08.2026 Чт
3 хв
Що рятує український роздріб і здатне забезпечити його виживання
aimg Ірина Костюченко aimg Анастасія Мацепа
Удари РФ по логістиці: експерт оцінив наслідки і способи підтримки ритейлу Фото: РФ атакує логістику України (Facebook Intertop Ukraine)
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Попри атаки РФ на логістику, дефіциту товарів в Україні не буде, але доставка сповільниться. Водночас бізнесу від держави потрібна не фінансова підтримка, а кращий безпековий захист.

Про те, чи загрожує українцям зростання цін через масовані удари по логістиці, – розлогіше у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • З 1 по 5 серпня РФ атакувала щонайменше 7 великих логістичних об'єктів українських ритейлерів і маркетплейсів, але дефіциту товарів не очікується.
  • Чотири роки війни навчили український ритейл швидко перебудовувати логістику, хоча доставка може сповільнитися, а витрати – зрости.
  • Деякі ритейлери вже працююють за кількома кризовими сценаріями, спираючись на альтернативних постачальників і власні торгові марки.
  • Головний запит бізнесу – захист неба: без надійніших безпекових рішень інші заходи підтримки не дадуть очікуваного ефекту.

За п'ять днів, із 1 по 5 серпня, російські атаки знищили або пошкодили логістичні об'єкти Rozetka, "Епіцентру", Fozzy Group, "Нової пошти", Novus, Intertop Ukraine, Puma та інших компаній. Попри масштабні втрати, учасники ринку переконані: система постачання продовжить працювати.

Ритейл тримає удар

Попри масштабні втрати інфраструктури, фахівці не прогнозують критичного браку товарів у магазинах. За роки повномасштабної війни мережі навчилися миттєво перенаправляти товарні потоки.

Як пояснив у коментарі РБК-Україна голова "Української ради торгових центрів" (УРТЦ) Максим Гаврюшин, український ритейл з 2022 року довів свою гнучкість та здатність пристосовуватись до найжорсткіших викликів.

"Зараз я б не очікував дефіциту товарів. Наш бізнес може дуже швидко адаптуватись. Великі мережі мають альтернативні маршрути постачання та варіанти дій у разі втрати окремих логістичних об'єктів", – зазначив експерт.

Він припустив подорожчання та уповільнення доставки товарів, адже зміни у логістиці – це додаткові витрати.

Схожу оцінку ситуації дають і ритейлери. За словами директора з продажів та операційної діяльності METRO Україна Олександра Кеби, компанія вже опрацьовує кілька кризових сценаріїв і задіяла гнучкі механізми заміщення товарів завдяки альтернативним постачальникам та власним торговим маркам.

"Попри знищення складських приміщень і ТЦ та нестачу людських, фінансових та логістичних ресурсів, український бізнес щоразу втілює неймовірно швидкі рішення з адаптації", – резюмує Кеба.

Головний запит – ППО, а не пільги

Коментуючи можливі інструменти підтримки з боку держави – від податкових пільг і банківського кредитування до прямих компенсацій чи страхування, – в УРТЦ зазначають, що в умовах виснажливої війни ресурси держбюджету обмежені.

"Варіантів допомоги багато, але у держави зараз бракує ресурсів підтримувати великий бізнес", – пояснює Гаврюшин.

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Проте ключова потреба ринку зараз полягає не в грошових ін'єкціях, а у фізичному захисті інфраструктури від російських ракет і дронів.

"Головним зараз є посилення захисту неба. На цьому мають бути зосереджені зусилля держави. Без цього будь-яка інша допомога не буде мати великого сенсу", – резюмував голова УРТЦ.

Нагадаємо, у період із 1 по 5 серпня 2026 року внаслідок російських атак були знищені або пошкоджені логістичні об'єкти Rozetka, "Епіцентру", Fozzy Group, "Нової пошти", Novus, Intertop Ukraine, логістичний комплекс із товарами Puma, Toyota, а також торговельний центр мережі "Велмарт" у Києві.

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