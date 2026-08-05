Балістична атака РФ знищила логістичний комплекс PUMA

Унаслідок російської балістичної атаки в ніч проти 5 серпня в Україні повністю знищено логістичний комплекс із товарами бренду PUMA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PUMA Ukraine.

У компанії вже працюють над відновленням поставок і докладають зусиль, щоб якнайшвидше забезпечити наявність асортименту.

За словами представників компанії, найближчими тижнями, а ймовірно й місяцями, в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA.

У компанії розповіли, що логістичний комплекс із товарами бренду знищено повністю. Водночас команда PUMA Ukraine не постраждала.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області балістикою і дронами. Загалом ворог застосував 28 ракет і 115 безпілотників, і сили ППО не змогли збити жодної з балістичних ракет.

PUMA стала не єдиним бізнесом, який втратив центр вночі. Унаслідок ударів було знищено сортувальний центр "Нової пошти", де загинули троє людей, а також головний склад ROZETKA.

Крім того, під удар потрапили об'єкти "Епіцентру". Загалом у Києві внаслідок атаки загинули люди, ще десятки дістали поранення.