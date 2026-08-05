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РФ знищила головний логістичний склад INTERTOP Ukraine

16:31 05.08.2026 Ср
2 хв
Понад 15 років цей склад був головним логістичним вузлом компанії
aimg Марія Науменко
РФ знищила головний логістичний склад INTERTOP Ukraine Фото: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару (t.me/dsns_telegram)
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Російська атака повністю знищила головний логістичний склад INTERTOP Ukraine, звідки щодня відправляли десятки тисяч замовлень по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис INTERTOP Ukraine в Instagram.

У компанії повідомили, що внаслідок нічної російської атаки було повністю знищено головний логістичний склад, де зберігалися товари INTERTOP Ukraine. Йдеться про високотехнологічний комплекс DENKA LOGISTICS, який із 2009 року був основним логістичним вузлом MTI Group.

Попри масштабні руйнування, загиблих і постраждалих серед працівників немає.

За словами представників компанії, разом зі складом втрачено значну частину товарних запасів, логістичну інфраструктуру та обладнання. Саме звідти щодня відправляли десятки тисяч замовлень клієнтам по всій Україні.

У INTERTOP Ukraine наголосили, що вже оцінюють наслідки атаки та перебудовують логістичні процеси, щоб мінімізувати вплив на покупців.

"Ми робимо все можливе, щоб ви якомога менше відчули цей збій. Попереду багато роботи. Адже ворог ніколи не знищить нашу здатність працювати, об'єднуватися та відбудовувати своє", - заявили в компанії.

У INTERTOP також подякували рятувальникам ДСНС, Силам оборони України, а також клієнтам і партнерам за підтримку та довіру.

Останнім часом російські атаки дедалі частіше спрямовані на логістичні та торговельні об'єкти українського бізнесу.

Зокрема, на початку серпня російські дрони двічі атакували найбільший склад ROZETKA у Броварах.

Також напередодні компанія Millennium повідомила про знищення складського комплексу з продукцією шоколаду внаслідок удару по Дніпру.

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