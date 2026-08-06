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Удары РФ по логистике: эксперт оценил последствия и способы поддержки ритейла

12:30 06.08.2026 Чт
3 мин
Что спасает украинскую розницу и способно обеспечить его выживание
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Удары РФ по логистике: эксперт оценил последствия и способы поддержки ритейла Фото: РФ атакует логистику Украины (Facebook Intertop Ukraine)
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Несмотря на атаки РФ на логистику, дефицита товаров в Украине не будет, но доставка замедлится. В то же время бизнесу от государства нужна не финансовая поддержка, а лучшая защита безопасности.

О том, грозит ли украинцам рост цен из-за массированных ударов по логистике, – пространнее в материале РБК-Украина.

Главное:

  • С 1 по 5 августа РФ атаковала, по меньшей мере, 7 крупных логистических объектов украинских ритейлеров и маркетплейсов, но дефицита товаров не ожидается.
  • Четыре года войны научили украинский ритейл быстро перестраивать логистику , хотя доставка может замедлиться, а расходы – возрасти.
  • Некоторые ритейлеры уже работают по нескольким кризисным сценариям , опираясь на альтернативных поставщиков и собственные торговые марки.
  • Главный запрос бизнеса – защита неба: без более надежных решений безопасности другие меры поддержки не дадут ожидаемого эффекта.

Спустя пять дней, с 1 по 5 августа, российские атаки уничтожили или повредили логистические объекты Rozetka, "Эпицентра", Fozzy Group, "Новой почты", Novus, Intertop Ukraine, Puma и других компаний. Несмотря на масштабные потери, участники рынка убеждены: система снабжения продолжит работу.

Ритейл держит удар

Несмотря на масштабные потери инфраструктуры, специалисты не прогнозируют критическую нехватку товаров в магазинах. За годы полномасштабной войны сети научились мгновенно перенаправлять товарные потоки.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина глава "Украинского совета торговых центров" (УРТЦ) Максим Гаврюшин, украинский ритейл с 2022 года доказал свою гибкость и способность приспосабливаться к жесточайшим вызовам.

"Сейчас я бы не ожидал дефицита товаров. Наш бизнес может очень быстро адаптироваться. У больших сетей есть альтернативные маршруты поставки и варианты действий в случае потери отдельных логистических объектов", – отметил эксперт.

Он допустил удорожание и замедление доставки товаров, ведь изменения в логистике – это дополнительные расходы.

Похожую оценку ситуации дают и ритейлеры. По словам директора по продажам и операционной деятельности METRO Украина Александра Кебы, компания уже прорабатывает несколько кризисных сценариев и задействовала гибкие механизмы замещения товаров благодаря альтернативным поставщикам и торговым маркам.

"Несмотря на уничтожение складских помещений и ТЦ и нехватку человеческих, финансовых и логистических ресурсов, украинский бизнес каждый раз реализует невероятно быстрые решения по адаптации", – резюмирует Кеба.

Главный запрос – ПВО, а не льготы

Комментируя возможные инструменты поддержки со стороны государства – от налоговых льгот и банковского кредитования до прямых компенсаций или страхования – в УРТЦ отмечают, что в условиях изнурительной войны ресурсы госбюджета ограничены.

"Вариантов помощи много, но у государства сейчас не хватает ресурсов поддерживать крупный бизнес", – объясняет Гаврюшин.

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Однако ключевая потребность рынка сейчас заключается не в денежных инъекциях, а в физической защите инфраструктуры от российских ракет и дронов.

"Главным сейчас усиление защиты неба. На этом должны быть сосредоточены усилия государства. Без этого любая другая помощь не будет иметь большого смысла", – резюмировал глава УРТЦ.

Напомним, в период с 1 по 5 августа 2026 года в результате российских атак были уничтожены или повреждены логистические объекты Rozetka , "Эпицентра", Fozzy Group, "Новой почты", Novus, Intertop Ukraine , логистический комплекс с товарами Puma, Toyota, а также торговый центр сети "Велмарт" в Киеве.

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