Удари по НПЗ у Росії та погодження 5 млрд євро на зброю для України: новини за 13 березня

Українські дрони вночі атакували одразу три НПЗ у Росії, - джерело

Сьогодні вночі Україна атакувала дронами відразу три нафтопереробні заводи, розповіло джерело РБК-Україна.

НПЗ були атаковані в Рязані, Кстово Нижньогородської області та Кірішах Ленінградської області.

Посли ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні

Посли Євросоюзу схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро.

Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі Україна з нетерпінням очікує на ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

При ударі по Таганрогу було пошкоджено А-50, - джерело

Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 був пошкоджений під час атаки на авіаційний завод Таганрога 9 березня, заявило джерело РБК-Україна в спецслужбах.

Путін вперше відреагував на рейд російських добровольців на територію РФ

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, а також прорив російських добровольців.

Він стверджував, що нібито головна мета рейду у тому, що "якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоч якось завадити нормальному процесу волевиявлення громадян".

У Чехії назвали терміни постачання боєприпасів в Україну

Боєприпаси, закуплені в країнах поза ЄС з ініціативи Чехії, можуть потрапити до України вже у червні, заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр.

Пояр відмовився повідомити про походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною та розумною якістю".

Законопроект про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилістів та які правки відхилив Комітет

Комітет ВРУ відхилив із законопроекту про мобілізацію норму про блокування рахунків ухилянтів, розповів член Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Водночас норму про обмеження керування транспортним засобом було залишено, додав він.

Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати КПП "Ягодин" та пропустити вантажівки

Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" і пропустять вантажівки, що застрягли на кордоні.

Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади.

Науседа підтримав відправлення західних військ в Україну: "припиніть проводити червоні лінії"

Західним країнам потрібно обговорити ідею відправлення військ в Україну та припинити проводити "червоні лінії" у питанні допомоги, заявив президент Литви Гітанас Науседа.