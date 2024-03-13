ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін вперше відреагував на рейд російських добровольців на територію РФ

Москва, Середа 13 березня 2024 10:06
UA EN RU
Путін вперше відреагував на рейд російських добровольців на територію РФ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, а також прорив російських добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна телекомпанії "Росія 1" та "РИА Новости".

"Пояснення дуже просте. Все це відбувається на тлі невдач на лінії зіткнення, на лінії фронту. Жодної з цілей, які вони ставили перед собою минулого року, вони не досягли", - заявив Путін.

При цьому диктатор стверджує, що нібито головна мета рейду полягає у тому, що "якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то бодай якось завадити нормальному процесу волевиявлення громадян".

Також Путін нафантазував ніби намір "отримати козир" для обміну територіями на ймовірних переговорах.

"Але третє - якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну ми вам повернемо, а ви нам поверніть це", - сказав він.

Варто зазначити, що російський диктатор звинувачує Україну у подіях на території Бєлгородської та Курської області, і не вказує, що кордон прорвали бійці добровольчих батальйонів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Крім того, росіяни поскаржаться на атаки дронів другу ніч поспіль. Так, сьогодні російське Міноборони заявило, що вночі було збито аж 58 дронів. Але при цьому у Рязані спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі.

Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Бєлгород
NEWS
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі
DAILY
"Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна