Удари по Москві спричинили паніку у РФ та жорстку критику Кремля, - ISW

Один російський "воєнкор" у своєму дописі, який згодом було видалено, заявив, що українські війська змогли завдати значної шкоди, незважаючи на високоефективні системи протиповітряної оборони Москви.

Він наголосив, що Україна переносить війну на райони РФ далеко за межами прикордонних регіонів, а тому заявляє про необхідність посилити протиповітряну оборону навколо об’єктів по всій країні.

Інший "воєнкор" розкритикував росЗМІ за те, що у публікаціях вони значно применшують значення ударів.

За його словами, ті, хто "відірвався від народу", контролюють державні медіа та створили хибну реальність, де "все добре", закликаючи їх точно представляти події.

Читайте також: Посольство США в Росії видало попередження після атаки дронів на Москву

Ще один блогер додав, що Росії потрібно змінити свій підхід, інакше офіційні звіти будуть ще більше віддалені від реальності, ніж зараз.

Він розкритикував державні ЗМІ за повідомлення про далеку від реальності так звану "СВО", яка торкнулася лише України, а не Росії, а також за відхилення повідомлень про переміщення українців на полі бою як "фейкових новин".

Російський "воєнкор" зазначив, що росіяни тепер можуть "на власні очі побачити", що заяви пропагандистів про те, що "все йде добре", не відповідають дійсності.

Аналітики ISW зазначають, що під час висвітлення ударів України у контрольованих державних ЗМІ наголошувалося на зусиллях Кремля щодо контролю інформації, водночас применшуючи наслідки самих ударів.

Так, опозиційне видання "Медуза" повідомило, що основні російські державні телеканали "Перший канал" та "НТВ" не висвітлювали атаку на Москву у своїх денних ефірах, а канал "Росія-1" лише цитував офіційні заяви.

Водночас жоден з телеканалів не транслював окремий репортаж про удар. Натомість вони зосереджувалися переважно на необхідності покарання мешканців, які знімають на відео та публікують у мережі удари та їх наслідки.