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У Путіна після погроз масовано атакувати Україну заявили, що шлях дипломатії все ж краще

01:55 19.06.2026 Пт
2 хв
РФ вимагає, серед іншого, "безпеку на західних кордонах"
aimg Юлія Маловічко
У Путіна після погроз масовано атакувати Україну заявили, що шлях дипломатії все ж краще Фото: голова МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
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Москва віддає перевагу дипломатії у "досягненні цілей СВО", що прозвучало з уст представників РФ після погроз масовано атакувати Україну.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росія вважає за краще, щоб цілі СВО були досягнуті за допомогою дипломатії", - сказав Лавров після обіцянок Кремля напередодні масовано атакувати Україну.

Він також наголосив, що дипломатичний шлях передбачає гарантії Росії надійної безпеки на західних рубежах, а також "забезпечення прав та гідності громадян та співвітчизників, включаючи можливість використання російської мови та збереження православної віри".

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Ще очільник російського міністерства підкреслив, що колективний захід "мусить припинити військово-полічтинку експансію, оскільки це суперечить принципам багатополярного світу, який формується".

Як відомо, в Росії 18 червня вибухнули погрозами на адресу України та пообіцяли щоденні масовані атаки. Це сталось на тлі того, що українські безпілотники вночі 18 червня атакували НПЗ у самій столиці РФ Москві, в результаті чого спалахнула масштабна пожежа.

РФ своєю черою кілька днів тому завдала комбінованог удару по Києву та Україні, з-за чого спалахнули масштабні пожежі, в тому числі житлових будинків. Багато людей загинули та ще більше постраждали після обстрілу 15 червня.

Вагомим наслідком атаки РФ стало і загоряння на території Києво-Печерської лаври, на що відреагували у світі.

Трохи аніше, в травні, Росія також завдала масованого удару по Україні, щр сталось в ніч на 24 травня. Тоді головною ціллю загарбників став Київ та Київська область.

У столиці ця атака стала рекордною за кількістю пошкоджених об'єктів від початку війни.

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